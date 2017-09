Georgina Rodríguez, una sexy y romántica premamá La novia de Cristiano Ronaldo se ha despedido de agosto con un sugerente posado en bikini, y ha dado la bienvenida a septiembre con un poema de amor ¿dirigido al futbolista?

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos. La oscense, de 23 años, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes que nos han permitido conocerla un poquito más. El pasado 30 de agosto, durante sus vacaciones en Ibiza con Daniela Ospina, la exmujer del futbolista James Rodríguez, Georgina nos mostró su faceta más maternal. En la imagen posaba con el pequeño Cristiano, de siete años, y con un 'look' premamá que evidenciaba que pronto dará a luz a su primer hijo en común con Cristiano Ronaldo, una niña, según informa la prensa lusa.

Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién. #ASoñarBonito 🌌💫♥️🌠 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 1:31 PDT

Días después, la modelo nos regaló su posado más sexy. En la piscina y con un escueto y sugerente bikini negro, Georgina se despedía del que ha sido su gran verano. A pesar de su embarazo, la novia de Cristiano ha seguido al pie del cañón practicando ejercicios para mantener su figura, pero eso sí, adaptados a su nuevo estado.

G o o d v i b e s ☯️ Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 9:17 PDT

Y de la Georgina más sexy, pasamos a la más romántica. La modelo ha publicado el estracto de un poema de Patricia Benito, autora de un libro que también ha enamorado a Sara Carbonero. La mujer de Iker Casillas, que aseguró en sus redes sociales que había devorado Primero de poeta en tan solo "una hora y media", recomendaba esta lectura para "los amantes de las emociones cotidianas", un consejo que Georgina no ha pasado por alto.

Dulces y largos sueños... 💫✨🌓🖤 #primerodepoeta📖 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 2:15 PDT

Su poema preferido dice así: "Me enamoré de mis ganas de temblar. De los mimos, de las risas, de los secretos... de abrazarte por detrás hasta que te duermas, mientras le devuelvo todos los besos a tu cuello. De la paz de después. Me enamoré de no poder dormir sin tocarnos. De despertarnos en mitad de la noche para volver a la casilla de salida". ¿Irá dirigido a Cristiano Ronaldo?

A finales de noviembre de 2016, la revista ¡HOLA! descubría a Georgina, el nuevo amor de Cristiano, y desde entonces no se han separado. La modelo se ha adaptado a la perfección a la vida del luso, con quien ha formado una preciosa familia que pronto dará la bienvenida a un nuevo miembro. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró la futura mamá a ¡HOLA!.