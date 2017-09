El vídeo más emotivo de Mariah Carey cantando con su hija Monroe

De madres artistas... ¡hijas con mucho talento! Al menos, así es en el caso de Mariah Carey. La cantante, que es mamá de los mellizos Monroe y Moroccan, de seis años, fruto de su relación con su exmarido Nick Cannon, parece haber transmitido a sus hijos la pasión por la música, y es habitual que los niños acudan a los conciertos de Mariah y hasta suban con ella al escenario.

En una de sus últimas actuaciones, la pequeña Monroe se animó incluso a cantar con su famosa mamá, interpretando a dúo uno de sus temas más populares, Always be my baby, canción que llegó al número uno en la lista Billboard Hot 100 en 1996. Madre e hija protagonizaron estas emotivas imágenes que fueron captadas por algunos fans de Mariah. ¡No te lo pierdas!