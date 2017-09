¡Misterio resuelto! Gracias a las redes sociales, esta chica ha dado con su 'doble'

Recordaran la historia que publicamos recientemente de Eva Casado, la chica que buscaba implacablemente a su doble a través de las redes sociales. La joven quería descubrir el misterio que escondía una fotografía tomada en La Tomatina de 2010, misma en la que aparecía una chica con un impactante -por no decir escalofriante- parecido a ella. Su primo encontró la imagen mientras viajaba de España a México , y desde aquel momento Eva sólo ha pensado en una cosa: encontrar a su doble y asegurarse de que no se está perdiendo la oportunidad de conocer a una hermana perdida. ¡Y por fin lo ha logrado! El misterio se ha resuelto, y la búsqueda mundial ha rendido frutos.

Esta historia de película comenzó cuando el primo de Eva encontró una revista durante su vuelo a México donde aparecía una peculiar foto de su “prima” disfrutando de la Tomantina, fiesta típica que se realiza cada año en Buñol, Valencia. Sin embargo, al mostrarle la imagen a Eva, algo inesperado surgió, ya que la joven no había estado en Valencia durante esa temporada del año y mucho menos había posado con salsa de tomate en el rostro para ningún fotógrafo.

Era claro que la chica de la imagen no era Eva, pero entonces ¿quién era? La búsqueda comenzó con una publicación en Facebook que logró volverse viral. En esta la joven pedía ayuda a la comunidad para encontrar a su doble y asegurarse de que no le hubieran arrebatado a su hermana gemela al momento de nacer, ya que durante la época de su llegada al mundo, se reportaron varios robos de bebés en el hospital en el que su madre dio a luz y, agregando intriga a la historia, la mayoría eran llevados a Valencia, en donde fue tomada la misteriosa foto.

“Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle, me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro. Eso sí, al contarle sobre los robos en el propio hospital, vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavado en el corazón”, escribió la joven en su publicación inicial.

Con sus habilidades de fotógrafa, la joven originaria de Madrid se tomó una instantánea con la misma iluminación y ángulo, la colocó al lado de la que estaba en la revista y arrancó su investigación, pensando que tal vez podría haber algo más detrás de ese increíble parecido.

Hoy, después de una larga búsqueda y gracias a la ayuda de las redes sociales, Eva ha encontrado a su famosa doble y ha podido aclarar algunas dudas:

"Quería daros las gracias a todos por haberme ayudado a mover estas fotos por medio mundo. Solo gracias a vosotros ha sido posible encontrar a mi doble después de tantas Tomatinas. Al contrario de lo que pensábamos, ella no vive en Valencia, ni es española. Ella reside en Miami y le ha parecido esta historia tan sorprendente como a mí. De hecho, cuando ha visto la foto, se ha quedado tan atónita cómo me quedé yo en el momento que la descubrí", explica Eva en su perfil.

"Se ha puesto en contacto conmigo a través de Facebook y me ha enviado sus fotos propias de la Tomatina de ese año, junto con un texto en el que mostraba su asombro por el parecido. De nuevo, quería daros las gracias por creerme y compartir mi historia, sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias a vosotros he empezado una nueva amistad. PD: Gracias a mi primo por haber comenzado esta curiosa aventura.”

Así cierra Eva el misterio que intrigó a más de una persona alrededor del mundo, confirmando finalmente que aunque “La Chica de la Tomatina” no resultó ser su hermana perdida, sí logró regalarle una de las mejores aventuras de su vida y ahora, después de mucho esfuerzo, le brinda la oportunidad de construir una nueva amistad que sin duda dará paso a las mejores anécdotas que contar a generaciones futuras.