Georgina Rodríguez, más premamá que nunca junto al hijo de Cristiano Ronaldo La novia de Cristiano Ronaldo está disfrutando de unas vacaciones en Ibiza con Cristiano Jr., y su gran amiga, Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez

Georgina Rodríguez ha compartido una nueva imagen en su cuenta personal de Instagram en la que podemos ver su nueva figura, que evidencia cada vez más las curvas del embarazo. La modelo luce un vestido blanco de estilo ibicenco que acentúa su tripita. Según informa la prensa portuguesa, el bebé que espera es una niña y su nacimiento está previsto para el mes de noviembre.

Mientras espera la llegada del que será su primer hijo –el cuarto para Cristiano Ronaldo- Georgina se desvive por los hijos del futbolista del Real Madrid, Cristiano Jr., de siete años, y los recién nacidos, Mateo y Eva.

Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién. #ASoñarBonito 🌌💫♥️🌠 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 1:31 PDT

En esta fotografía, la modelo posa con el primogénito del astro portugués en un enclave de ensueño, el islote de Es Vedrá, en Ibiza. “Los mejores momentos en la vida son los que no se planean, aquello inesperado, con quienes más quieres. No es dónde es con quién”, ha escrito.

- Georgina Rodríguez, una premamá en plena forma

- Cristiano Ronaldo comparte la primera foto de su familia al completo

- La conexión entre Georgina Rodríguez y Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez

Georgina está disfrutando de unas tranquilas vacaciones en la isla balear junto a una de sus grandes amigas, Daniela Ospina, exmujer de James Rodríguez, como refleja esta imagen publicada por Daniela: "Atardeceres. Buenos momentos, con hermosas personas".

ATARDECERES 🌅 Buenos momentos, con hermosas personas . 💖🌟 Una publicación compartida de Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) el 30 de Ago de 2017 a la(s) 12:34 PDT

La pareja de Cristiano tiene motivos más que suficientes para sonreír. En lo profesional, ha fichado por la misma agencia de modelos de Bar Rafaeli, Martina Klein, Laura Ponte, Rocío Crusset y Ana Beatriz Barros; y en lo personal su próxima maternidad la tiene muy ilusionada. “Soy muy familiar, me encantan los niños. Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, declaró a la revista ¡HOLA!.