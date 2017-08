Estrena la tercera temporada de 'Narcos' Miguel Ángel Silvestre nos deja sin palabras con su baile, ¿de quién se acuerda cuando sale a la pista? El actor ha demostrado de nuevo que su talento no se limita a la interpretación sino que es también un consumado bailarín

Su trayectoria en Estados Unidos sigue imparable. Miguel Ángel Silvestre tiene cada vez más trabajo y es que está a punto de estrenarse la tercera temporada de una de las series más rompedoras de los últimos años, Narcos, en la que el artista interpreta a un contador del Cartel de Cali (el próximo 1 de septiembre). Le esperan semanas de intensa promoción que tendrá que compaginar con los ensayos y grabaciones de la serie con la que dio el salto a la ficción americana: Sense 8. ¡Menos mal que habrá descansado en vacaciones! De hecho el español está ya metido de lleno en el trabajo y así lo ha compartido con sus incondicionales.

Aunque ya sabíamos que es tan buen bailarín como actor por algunos vídeos que ha compartido con nosotros, ahora conocemos el tierno recuerdo que el artista asocia a este arte. “Mi tía María me enseñó un poquito a bailar cuando era pequeño, me decía que algún día sacaría a las chicas a bailar y me acordaría de ella. Quería tía María, me acuerdo muchas veces de ti, no porque baile con muchas chicas, ¡ya me gustaría!, sino porque ¡tengo muy bonitos recuerdos a tu lado!”. Unas cariñosas palabras que acompaña de una coreografía que nos ha dejado sin habla. ¡No cabe duda de que sabe moverse en la pista!

El fragmento forma parte de los ensayos para Sense 8, una serie cuyo anuncio de cancelación provocó una intensa movilización que obligó a sus responsables a grabar un capítulo final para cerrar las tramas. Si este título le dio a Miguel Ángel un lugar destacado entre los nuevos rostros de la interpretación en Estados Unidos, su participación en Narcos reafirma el buen momento que atraviesa. Además este verano hemos podido ver las imágenes más románticas de Miguel Ángel con su novia Albania Sagarra –la revista ¡HOLA! publicó a principios de julio las primeras fotos de la pareja-, que demuestran su éxito a todos los niveles.