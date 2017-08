Después de que su primer amor le salvara la vida, solo podían terminar en el altar

¿Crees en el destino? Hay quienes piensan que hay personas que se cruzan en nuestro camino por una razón. Si nunca lo has pensado tienes que leer la historia de estos dos jóvenes. Se conocieron cuando eran apenas unos adolescentes, años después, cuando él estaba por quitarse la vida, ella reapareció en su vida para darle todo un nuevo sentido. Ese mismo día él comenzó a planear cómo le pediría matrimonio mucho tiempo después.

“Había una vez”, comienza el relato de Kevin Walsh. “Tenía 13 años y en el campamento de verano, la chica más hermosa que había visto caminó hacia a mí y me dijo: ‘El negro se te ve bien’. No tengo idea porqué. Platicamos y nos hicimos amigos, intercambiamos nuestros nombres de usuario de mensaje (era esa época) y nos mantuvimos en contacto por un tiempo”, dice Kevin de lo que podría haber sido una amistad cualquiera.

“Perdimos contacto cuando estábamos en la preparatoria, pero puedo jurar que no pasó un día en el que no pensara en ella. Aunque no sabía porque, algo de ella siempre se quedó conmigo”, hasta ahí todo normal. “En mi último año pasé por algunas cosas tontas que parecían el fin del mundo y caí en una depresión profunda. Decidí quitarme la vida, escribí la nota y fui al lugar en el que planeaba terminar las cosas”, sigue Kevin.

“Alrededor de 5 o 10 segundos antes de que me suicidara, mi teléfono sonó. Chequé el identificador, no podía morir sin saber quién era. No reconocí el número así que contesté y era ella. Le pregunté que qué hacía y me dijo que solo sintió que me tenía que llamar. Había pasado un año sin que habláramos y justo en ese momento sintió que me tenía que llamar. Para no hacer el cuento largo, empezó a preguntar y le dije todo, ella me convenció de no hacerlo. Literalmente me dijo: ‘¿Qué? No lo hagas’. Y eso fue todo. Me hizo prometer que le marcaría al otro día y me colgó”.

Si ella le salvaba la vida, él tomaría las cartas en el asunto. “Esa noche comencé a escribir las palabras con las que diez años le propondría matrimonio. La primera chica que me gustó me llamó de la nada exactamente en el momento perfecto para prevenir mi suicidio y después me casé con ella una década después”. ¿Qué tal? ¿Almas gemelas?