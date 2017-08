George Clooney habla de sus primeros meses como padre: entre pañales y paseos El actor, de 56 años, ha contado como le divierte este tiempo tan emocionante y elogia las increíbles cualidades de Amal como madre

A nadie sorprende que la vida de George y Amal Clooney haya dado un giro de 180 grados tras el nacimiento de los mellizos, Ella y Alexander, a principios de verano. El actor, de 56 años, ha hablado sobre su nuevo y 'aterrador" papel como padre y cuenta cómo está siendo esta nueva experiencia en sus primeros meses como padre de mellizos. Clooney no duda en manifestar lo "emocionante" que está siendo esta etapa y elogia las increíbles cualidades de Amal como madre.

El actor, sincero donde los haya, no ha dudado en expresar cada uno de sus sentimientos tras convertirse en padre. "De repente eres responsable de otras personas, lo cual es terrible", confiesa el ganador de un Oscar a la agencia Associated Press desde su casa de Lago Como. "Ahora mismo mi trabajo es cambiar pañales y sacarles a pasear un rato", añade el oscarizado actor y director que se toma esta nueva tarea con humor. "Solo tengo que limpiar vómito de mi esmoquin. Solía ser mi vómito, pero ahora es el de los mellizos. Así que todo cuadra", bromea.

George Clooney, cuyos mellizos nacieron en junio, admite que en sus pensamientos no estaba convertirse en padre a esta edad. "Nunca pensé que a los 56 años iba a ser padre de mellizos. No hagan planes. Solo disfruten del viaje", bromea. Se trata de viaje apasionante y está profundamente agradecido de poder hacerlo con una excelente compañera de viaje, Amal, con quien ha formado una familia feliz y de la que está muy orgulloso en su papel de madre. "Ella es como una atleta olímpica. Ella lo hace todo a la perfección".

Clooney relata que ahora no está interesado en volverse a poner delante de las cámaras. "Estoy en un lugar interesante en mi vida. No actúo casi nunca, por muchas razones, principalmente porque no tengo ningún interés y no he leído nada (lo suficientemente bueno)," asegura el director de Suburbicon, su sexta película como cineasta que se estrenará a finales de año. "Si alguien me enviase el guion de Veredicto final, lo aceptaría, pero no es habitual encontrarse con películas de ese tipo como Michael Clayton. Y si no son esas, entonces no tiene sentido participar en otro tipo de proyectos en este momento de mi carrera”. Y concluye: "Todavía me dejan hacer lo que quiero. Siempre que sea así, voy a seguir haciéndolo".