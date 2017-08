El divertidísimo interrogatorio que este chico hizo al galán de su hermana

Ningún momento tan emocionante como cuando eres adolescente y el chico que te gusta viene por ti para tu primera cita. Desgraciadamente, el galán de Rochelle tendría que enfrentarse a un obstáculo que le ha dado vuelta a la red. Pues Shaquille Jack, hermano de la joven, decidió que nadie saldría con su hermanita sin pasar por un interrogatorio previo. Por supuesto, el grabarlo y subirlo a Twitter era también parte del proceso.

“Tiene que saber cómo son las cosas aquí”, se escucha decir al joven en el video mientras una nerviosa Rochelle solo se ríe mientras espera a su chico en la puerta. “Tengo que checar a este tipo antes de que lleve a mi hermanita en una cita”, se lee en el texto de Snapchat que agregó en el clip. “¡Tráelo!”, le dice Shaq a su hermana para conocer al joven de la forma correspondiente.

Las preguntas fueron de los básico, -nombre y edad-, hasta rápidamente escalar a las intenciones que Owen, nombre del chico, tiene con su hermana. Nada divertido, Owen responde que quiere salir en una cita con ella. “¿Vas a pagar tú o van a pagar mitad y mitad?”, dice Shaq no sin que su hermana intervenga diciendo que es una mujer independiente. Mientras la chica se defiende, un caballeroso Owen dice que puede invitarla porque ha estado trabajando.

Después de enterarse que el chico de 18 años tiene un trabajo ayudando a su papá en su trabajo de sastrería, Shaq empieza a preguntarle sobre sus planes para el próximo año, algo que sorprendió a Owen que estaba por salir en su primera cita solamente. Entre risas y después de preguntarle a qué hora regresaría a Rochelle, Shaq por fin los deja irse mientras dice a la cámara: “Crecen tan rápido”.

Aunque Rochelle y Owen no la pasaron tan bien, las 27 mil personas que le han dado retuit se han divertido mucho con este video.

