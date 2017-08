Eva ha buscado a su doble durante cinco años tras verla en una revista y detrás de su esfuerzo hay un gran misterio

Todo comenzó con un mensaje de su primo, quien le contaba que la había visto en una revista de viajes en un vuelo de España a México. Eva Casado, incrédula, pensó que se trataba de una broma, sin embargo, cuando él le mostró la imagen, quedó sin habla, pues en efecto, se trataba de su rostro, pero sabía que no era ella.

El cuadro, tomado por Camilo Olarte para la publicación, retrataba a una chica con sus mismas facciones disfrutando de la Tomatina, fiesta típica que se realiza cada año en Buñol, Valencia. Aunque su rostro estaba lleno de salsa de tomate, la expresión era idéntica a la de Eva, que sintió curiosidad por saber quién era aquella persona idéntica a ella y que había llegado a su vida a través de una manera tan peculiar.

Con sus habilidades de fotógrafa, la joven originaria de Madrid se tomó una instantánea con la misma iluminación y ángulo, la colocó al lado de la que estaba en la revista y arrancó su investigación, pensando que tal vez podría haber algo más detrás de ese increíble parecido. Y es que, conforme avanzó su búsqueda, descubrió que por el año en que nació, se reportaron varios robos de bebés en el hospital en el que su madre dio a luz y, agregando intriga a la historia, la mayoría eran llevados a Valencia, en donde fue tomada la misteriosa foto.

El relato se ha hecho viral gracias a la carta que Eva escribió en Facebook, en donde ha pedido ayuda a la comunidad para encontrar a su doble, a quien sólo le pide poder ver en persona y despejar algunas dudas. “Mi madre es gemela, lo cual también me descoloca, pero al preguntarle, me dijo que no estaba dormida en el parto y que le parecía muy raro. Eso sí, al contarle sobre los robos en el propio hospital, vi asomar un brillo en sus ojos que me quedó clavado en el corazón”, escribió la joven.

Ahora, la gente se ha unido para encontrar a “la chica de la Tomatina”, como Eva la llama en su misiva y, seguramente, el mundo estará pendiente hasta que ambas puedan reunirse y ver si comparten sangre o si simplemente fue una jugada de la naturaleza al hacerlas prácticamente iguales. “Sólo busco quitarme la espina de la incertidumbre que me recuerda todos los últimos miércoles de agosto de cada año que aún no he encontrado la respuesta a este curioso rompecabezas”, finaliza la carta.