Este papá comparte las 10 lecciones que le dio su hijo antes de partir

Richard Pringle perdió a su hijo Hughie, de solo tres años, hace unos meses debido a una hemorragia cerebral. Con el corazón en la mano y el dolor que solo un padre que ha perdido a su hijo puede conocer, decidió escribir un decálogo con las 10 lecciones que el fallecimiento de Hughie le han enseñado. La emotiva publicación tuvo el título: “Las 10 cosas más importantes que he aprendido desde que perdí a mi hijo”. Y enlista:

1. Nunca sobran los besos y el amor.

2. Siempre tienes tiempo. Deja lo que estás haciendo y juega, aunque sea solo por un minuto. Nada es tan importante que no pueda esperar.

3. Toma tantas fotos y graba tantos videos como te sea humanamente posible. Un día puede que sean lo único que tengas.

4. No gastes dinero, gasta tiempo. ¿Piensas que lo que gastas es lo que importa? No es así. Lo que haces es lo que importa. Brinca en los charcos, sal a caminar. Nada en el mar, haz un campamento y diviértete. Eso es todo lo que quieren. No me puedo acordar de lo que le compré a Hughie, solo me acuerdo de lo que hicimos.

5. Canta. Canten canciones juntos. Mis recuerdos favoritos son de Hughie sentando en mis hombros o sentado junto a mí en el coche cantando nuestras canciones favoritas. Las memorias pueden ser construidas en música.

6. Valora las cosas más simples. Las noches, la hora de dormir, leer cuentos. Las cenas juntos, los domingos de flojera. Valora las cosas más simples. Esas son las que extraño más. No dejes que esas cosas pasen sin que te des cuenta.

7. Siempre dale un beso a aquellos que quieres cuando te despidas. Si se te olvida, regrésate y dales un beso. Nunca sabes si será la última vez que vas a tener la oportunidad de hacerlo.

8. Haz que las cosas que son aburridas sean divertidas. Las salidas de compras, los viajes en coche, caminar por las tiendas. Sé tonto, bromea, ríete, sonríe y disfrútense. Serán solo tareas si las tratas así. La vida es muy corta como para no divertirte.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Cuando uno de los hombres más fuertes e intimidantes del mundo no puede contener las lágrimas

En el vuelo más difícil de su vida, esta mujer se cruzó con un ‘ángel’

9. Ten un diario. Escribe todo lo que tus pequeños hacen que ilumina tu mundo. Las cosas divertidas que dicen, las cosas tiernas que hacen. Nosotros empezamos a hacer esto una vez que perdimos a Hughie. Queríamos recordarlo todo. Ahora lo hacemos por Hettie y lo vamos a hacer también con Hennie. Vas a tener esas memorias escritas para siempre y cuando seas más grande vas a poder recordar y valorar cada momento.

10. Si tienes a tus hijos contigo. Para darles un beso de despedida, para comer el desayuno con ellos, para caminar a la escuela, para llevarlos a la universidad, para verlos casarse. Eres afortunado. Nunca te olvides de eso.