Rafa Nadal o cómo caerse al suelo sin perder el estilo… ¡ni la sonrisa! El tenista mallorquín, actual número uno, se encuentra en Estados Unidos para su próxima competición

Rafa Nadal se encuentra en Estados Unidos volcado cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que comenzará el próximo lunes. Con una agenda repleta de entrenamientos, el tenista ha sacado un hueco para batirse al bádminton con Venus Williams, un encuentro amistoso que terminó con Rafa por los suelos.

Con la Gran Manzana como telón de fondo, la dos estrellas del tenis se dieron cita en el New York Palace, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, en la previa del US Open para un encuentro amistoso durante el que una volea de la americana hizo resbalar al mallorquín, que jugaba con camisa, vaqueros y mocasines. Rafa Nadal cayó pero lo hizo con estilo y sin perder la sonrisa, mientras que Venus también bromeó y no dudo en rodar por el suelo.

El tenista llegó a los Estados Unidos como número uno de la ATP, una posición que luchará por mantener y que Federer y Murray podrían arrebatarle. Rafa se enfrenta esta competición después de unas semanas en las que ha podido disfrutar de su tierra después del esfuerzo y la emoción vivida el pasado junio cuando se proclamó vencedor de su décimo Roland Garros.

Rafa Nadal, arropado por su novia, agranda su leyenda al ganar su décimo Roland Garros

Nervios, lágrimas y mucha emoción... así vivió su novia la victoria histórica de Rafa Nadal

Entonces escribió una nueva página en la historia de un deportista que ya es leyenda, puerto que se conviritó en el tenista que más veces se ha hecho con este Grand Slam. Una dulce victoria que vivió al lado de su familia y de su novia María Francisca Perelló, que sufrió cada minuto como si fuera ella misma la que estaba raqueta en mano.