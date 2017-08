En el vuelo más difícil de su vida, esta mujer se cruzó con un ‘ángel’

Era en definitiva el peor vuelo de su vida. Sudaba, se sentía mal, tenía náuseas y las manos le temblaban, nadie alrededor de ella sabía que Tricia J. Belstra iba al funeral de su hijo. Han pasado apenas unos días, pero la mujer ha logrado escribir lo que vivió y su historia no podría ser más conmovedora. “Viajé en el vuelo 1076 de Southewest Airlines el 18 de Agosto”, comienza el relato que en verdad describe un encuentro afortunado.

Tricia describe cómo se sentó entre dos extraños y pidió un poco de agua. “Después vino este joven y desearía haberle preguntado su nombre”, explica Tricia, “Le pedí un refresco de dieta y otro vaso de agua. Se acercó y me preguntó su estaba bien. Le dije que iba camino a enterrar a mi hijo”. Después del difícil vuelo, continúa la historia: “Cuando estaba bajándome del avión el joven me esperaba y me detuvo para darme una servilleta, me dijo que sentía mucho pérdida y que no era mucho lo que me daba. Le di las gracias y me fui. Cuando salí y vi la servilleta que me dio, me puse a llorar. Le pedí al Padre Mike que pidiera por él y me dijo que era uno de los ángeles de Dios”.

Pero, ¿qué decía la servilleta? “En el 2014, mi familia perdió a mi hermano mayor. A pesar de lo traumático que todavía es para mí, no puedo ni fingir imaginar el dolor que siente usted como mamá. Lo que sí sé es que vi el proceso de luto de mi madre (un proceso que no va a acabar nunca). Para empezar, ser mamá significa dar vida con una promesa al futuro. Su misión no acaba ahora, la vida de su hijo es más grande que su muerte y siempre lo será. Mi mamá luchó desesperadamente tratando de alcanzar una meta que de alguna forma aminorara el dolor. Ahora se ha dado cuenta de que el dolor no se aminora. No gaste su energía tratando de alcanzar esto”.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Cuando uno de los hombres más fuertes e intimidantes del mundo no puede contener las lágrimas

El desgarrador relato de una de las mujeres que perdió a su marido en el atentado de Barcelona

“En vez de esto, salga a buscar sentir felicidad. Visite a su familia, reconecte con quienes no ha visto, viaje. Ésta es su historia, se lo debe a usted y a su hijo el asegurarse de sobrevivir esto. No se presione”. A la vuelta, se añadían dos mensajes: “Este mundo está lleno de personas que en verdad se preocupan por usted, aun cuando no se sienta así” y “No podré dejar de pensar en usted o cómo está o qué hace. Usted ha salido de esto más fuerte y yo estaré animándola todo el tiempo”.

Ante este gesto, Tricia alcanzó a escribir: “Muchas gracias por tus amables palabras y el tiempo que te tomaste para escribirme esto sin conocerme”.