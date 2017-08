Ariana Grande vuelve a cancelar un concierto por problemas de salud Después de no asistir a dos conciertos en Monterrey (México), la cantante suspendió su actuación de Vietnam pocas horas antes de comenzar

Desde que Ariana Grande se viera envuelta en el trágico atentado del pasado 22 de mayo que sesgó la vida de muchas personas en Manchester, la cantante no ha vuelto a ser la misma. Ariana, que entonces tuvo que aplazar su gira debido a su estado de shock emocional, se ha visto obligada de nuevo a cancelar un concierto, esta vez por problemas de salud. Ariana tenía programado una actuación en Vietnam, en el Quan Khu 7 Stadium, la noche del 23 de agosto de 2017, sin embargo no pudo celebrarse por un contratiempo de última hora y fue ella misma quien comunicó la cancelación del show.

"Mis chicos de Vietnam, me disculpo desde el fondo de mi corazón pero estoy luchando con algunos problemas de salud en este momento. Vine aquí, a Vietnam, tan emocionada por el concierto, pero mi médico no me permite presentarme ante vosotros esta noche", explicaba Adriana con tristeza apenas unas horas antes del concierto. "Lo siento, lo siento. No hay nada que odio más que hacer esto, pero yo les prometo que se los recompensaré en el futuro, los amo y les agradezco por su comprensión". Así se despidió Ariana disculpándose de nuevo, dándoles las gracias por el cariño y la comprensión y recordando que son lo más importante para ella.

Desde que los terroristas atentaron en su concierto en el Manchester Arena, la cantante se ha involucrado personalmente en la lucha contra el terrorismo y recientemente mostró su pesar y apoyo a las víctimas del terrible atentado en Barcelona.

Desconocemos el motivo que le ha llevado a no actuar, pero la cantante ya canceló sus conciertos en Monterrey el pasado mes de julio. Su próxima actuación será el 26 de agosto en China y su gira Dangerous Woman Tour continuará por Australia y Nueva Zelanda en septiembre.

Hace unos días Ariana Grande volvió a ser noticia después de que un hacker irrumpiera en su Instagram. La cuenta de la cantante se llenaba el pasado viernes de mensajes violentos y contenido inapropiado, que incluiría imágenes racistas o links a webs de pornografía. Antes de que se informara de que efectivamente la cuenta había sido hackeada, Nicki Minaj comentaba en uno de estos extraños post un emoji, que daba a entender que a la cantante le parecía que algo no iba bien. Por suerte la cuenta fue recuperada y parece que la cantante se tomó con humor lo ocurrido al compartir con sus fans una imagen de una señora agitando la cabeza y los brazos junto al mensaje: "Todos vosotros cuando me han hackeado esta mañana".