Bruce Springsteen coincide con Calvin Klein y Noel Gallagher en Ibiza El cantante y su esposa Patti disfrutaron de un día de relax y sorprendentes encuentros en la isla Pitiusa

No hay ‘celebritie’ que se resista a los encantos de Ibiza para disfrutar de su descanso estival. Verano tras verano la isla Pitiusa alberga un gran número de rostros conocidos en busca de un refugio único en el que el sol, el mar y playas paradisíacas conforman un escenario de ensueño para escapar de la rutina. Estrellas de cine, modelos, cantantes y diseñadores forman parte de sus ilustres habitantes en sus meses álgidos e, incluso, tipos tan duros como los viejos rockeros se han dejado seducir por sus encantos.

Un ejemplo de ello es Bruce Springsteen, quien por unos días ha cambiado el frenético ritmo del ‘rock and roll’ por el estilo de vida tranquilo y bohemio que reina en Ibiza, en compañía de su esposa Patti Scialfa. Al parecer, el músico es un gran admirador de España, país que ha visitado en varias ocasiones, no solo con motivo de sus conciertos. Su hija Jessica es una gran amazona, lo que le ha traído a participar en varios torneos hípicos, siempre acompañada por sus padres. No obstante, esta vez ha sido el ocio el motivo de su visita.

VER GALERÍA

Dadas las dimensiones de la isla no es de extrañar que muchos de sus célebres visitantes se encuentren en sus playas. Precisamente, esto es lo que le sucedió a la pareja mientras disfrutaba de su jornada playera -tras desembarcar procedentes de su yate-, cuando coincidieron nada menos que con Calvin Klein paseando por la orilla. Bruce y Patti, ataviados con sendos atuendos veraniegos, mantuvieron una animada charla con el diseñador americano, a la que se unieron varios amigos.

VER GALERÍA

Pero los encuentros sorpresa no acabaron ahí puesto que, más tarde, el ‘Boss’ estuvo almorzando en uno de los típicos restaurantes de la zona con otra estrella de la música, Noel Gallagher, componente del grupo Oasis. Colegas de profesión, ambos conversaron durante un largo rato sentados a la mesa.

VER GALERÍA

Tras un día de relax disfrutando de los encantos de la isla balear, la pareja se dispuso a regresar a su barco en una zodiac, no sin antes protagonizar una divertida anécdota mientras Patti intentaba subir a bordo.

VER GALERÍA