El zoológico de Australia ha presentado a este hermoso -y raro- koala blanco

No hay nada más tierno que un animal recién nacido y esta pequeña koala no es la excepción. Aunque nació en enero, el zoológico de Australia la acaba de presentar de manera oficial con un tierno video que ha publicado en su Facebook. Ella, junto con sus 11 hermanos, están en espera de tener un nombre, pero esta peludita ya se ha vuelto popular debido al color de su pelaje.

Y es que, como puedes ver en las imágenes, se trata de una koala blanca, algo muy extraño en su especie y que, hasta ahora, no tiene una explicación. Eso sí, sus cuidadores han aclarado que no es albina, pues su nariz y ojos no son rosas, por lo que no tiene algún problema al exponerse al sol mientras pasea en el lomo de su feliz madre, Tia.

De acuerdo con el sitio oficial del zoológico, todo parece indicar que con el tiempo, el color podría cambiar y tornarse gris, como es común en su especie. Mientras tanto, la campaña para darle nombre a este bello espécimen ha comenzado y mucha gente se ha sumado con ideas de todo tipo, incluyendo el de Elsa, en honor al personaje de Frozen que también tiene toques blancos.

Por ahora, puedes ir a conocer a este bebé koala y sus hermanos en el zoológico de Australia que se encuentra en Queensland’s Sunshine Coast, a donde ya muchos han acudido para verla jugar, dormir y comer… como cualquier otro recién nacido. ¿Se te ocurre algún nombre para ella?