Margot Robbie, irreconocible en su papel como la reina Isabel I de Inglaterra Filtran unas imágenes de la actriz australiana en el set de rodaje caracterizada como Isabel Tudor

El rodaje de la película Mary, Queen of Scots (María, reina de los escoceses) comenzaba hace unos días en Reino Unido. La producción, centrada en la vida de María Estuardo -reina de Francia y legítima heredera al trono británico-, y la lucha de poder que mantuvo con su prima, Isabel I de Inglaterra, se posiciona como una de las ficciones históricas más esperadas de la próxima temporada. Protagonizada por Saiorse Ronan, en el papel de María, y Margot Robbie, en el de la reina Isabel, está inspirada en la biografía de John Guy 'My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots'.

La caracterización de Robbie, cuyos últimos papeles en el mundo de la interpretación han incluido una impactante transformación, era una de las incógnitas que los seguidores de la australiana más deseaban despejar. Por suerte, las primeras imágenes de la actriz convertida en Isabel I han conseguido resolverse gracias a una serie de fotografías publicadas en las redes sociales.

Con el pelo rizado y de un color naranja muy intenso, la imagen de la protagonista de Suicide Squad en el set de rodaje de la película es realmente llamativa. Además del vestido de época y de la llamativa peluca, parece que Robbie lucirá también una prótesis en su nariz para lograr un parecido más acusado con el de la Reina de Inglaterra.

Una imagen que contrasta especialmente con la sensual y característica apariencia de la que Margot suele hacer gala sobre la alfombra roja, así como en películas como El lobo de Wall Street, largometraje gracias al cual adquirió una enorme popularidad.

Isabel I (1533-1603), Reina de Inglaterra e Irlanda (1558-1603), hija de Enrique VIII y de su segunda esposa, Ana Bolena, fue la última monarca de la casa Tudor que ascendió al trono. Nacida en Greenwich, asumió el mando de la Iglesia anglicana, fue excomulgada en 1570, y privó a los católicos de sus derechos políticos y de otras condiciones de ciudadanía.

Con ella, Inglaterra, inició su desarrollo industrial, económico, marítimo, así como el de su comercio exterior; no en vano, bajo sus ejércitos condujo a España al desastre de la Armada Invencible, en 1588, y al fin del poder marítimo español. Con la reina Isabel se extingue la dinastía Tudor -nunca se casó y así se lo hizo saber, desde el principio, al Parlamento- y se inicia la etapa de los Estuardo. La propia Isabel designó como heredero al trono, a Jacobo VI de Escocia, (1566-1625), el hijo de María Estuardo. La Reina escocesa, a quien la ficción resucita ahora con esta nueva producción, fue ejecutada en 1587 por su ferviente defensa del catolicismo y la constante amenaza que supuso para su corona.

Una película cargada de traición, rebelión y conspiración que tratará de mostrar una versión de la historia de dos poderosas mujeres con un fuerte carácter independiente, que en pleno siglo XVI, gobernarán en un mundo tradicionalmente liderado y creado para los hombres. Sin fecha de estreno fijada, se prevé que la cinta se proyecte en cines a finales de 2018.