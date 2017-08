'La tarea de mantener la casa limpia es tan mía como suya', la reflexión de un papá que sin duda querrás compartir

En el pasado el hogar era una zona de trabajo liderada por las mujeres, en la que los hombres no metían mucho las manos y el orden y la limpieza eran el ideal a alcanzar. Pero una realidad es que los tiempos han cambiado y ahora, tanto mujeres como hombres nos encontramos en un ir y venir constante que no nos permite poner la limpieza de casa como prioridad todo el tiempo, y puede ser que eso no sea tan grave. O al menos así lo piensa Clint Edwards, un hombre que ha lanzado una reflexión a redes sociales que se ha vuelto viral. En ella, el joven deja claro que para él, es mucho más importante tener un hogar feliz, que a una esposa que se maneje como una profesional de la limpieza.

El padre de tres cuenta por medio de una publicación en su perfil de Facebook que toda su idea surgió después de una inofensiva llamada con su madre. Él se encontraba lavando los platos mientras platicaba con ella por teléfono, cuando vino a al tema una pregunta un tanto inusual de parte de su mamá: “¿No te molesta que Mel no mantenga su casa más limpia?”

Clint afirma que la pregunta de su madre no pretendía ser ofensiva, sino que en verdad surgió por mera curiosidad. Pero aún así, le dejó mucho que pensar. En su post, admite que a veces su casa parece una zona de guerra en la que es común encontrar juguetes de los niños por doquier, trastes sucios en el lavabo y trabajos de arte inconclusos sobre la mesa del comedor. “Definitivamente la casa de mis papás lucía mucho más limpia que la nuestra ahora, pero la respuesta a la pregunta de mi madre es no. No me molesta que mi esposa no mantenga la casa limpia todo el tiempo. No me molesta ni un poco”, escribió Clint en su perfil.

”Yo veo nuestro matrimonio como una sociedad, así que, la responsabilidad de mantener la casa limpia es tan mía como suya”, continúa. “Es cierto que hace algunos años los hombres esperaban que las mujeres, y solamente las mujeres, mantuvieran sus hogares relucientes. Era la norma impuesta por la sociedad y parecía lo más aceptable. Incluso las mujeres lo veían como un ideal a alcanzar, como algo que querían lograr para sentirse mejor con ellas mismas. Pero afortunadamente, ha habido un cambio de expectativas en los últimos años.”

Clint asegura que lo único que espera con este mensaje es crear consciencia en la gente sobre el tema y hacerles ver que la paternidad y las obligaciones domesticas están cambiando. “Creo que muchas parejas se sienten como Mel y yo, y creo que muchos de los padres de nuestra generación no comprenden por qué tener una casa impecable no forma parte de nuestras principales preocupaciones."

"Esta publicación no es para molestar o señalar a nadie, solo que es es importante hablar sobre este cambio generacional. Al menos yo como hombre me encuentro mucho más interesado en asegurarme de que Mel y mis hijos disfruten de tiempo de calidad en familia, aunque eso involucre tener unos cuantos juguetes en el piso o unos cuantos trastes en el lavadero. Mantener un hogar impecable se encuentra muy lejos de mis objetivos familiares, y creo que no existe nada malo con eso."