Cuando uno de los hombres más fuertes e intimidantes del mundo no puede contener las lágrimas

Puede que se haya ganado la fama de intimidante gracias a sus actuaciones en la WWE, pero John Cena vale su peso en oro. No solo es el total y absoluto líder como el personaje que más sueños ha cumplido para Make A Wish Foundation, sino que ahora está conquistando la red en un video por demás conmovedor. Acostumbrado a inspirar y cumplir sueños, nunca imaginó que algún día se reuniría con muchas de las personas a las que les ha cambiado la vida. Este clip muestra al luchador leyendo cartas de agradecimiento y un video muy conmovedor, sin pensar que detrás de una pantalla se encontraban todas estas personas listas para darle las gracias.

El video comienza con John leyendo cartas de agradecimiento de sus fans, las cuales le roban una gran sonrisa. Pero no se trata de muestras de admiración, sino de verdaderos agradecimientos por ayudarlos a superar un momento difícil de sus vidas. Personas que volvieron a caminar al no dejarse vencer, siguiendo su frase: ‘Nunca te des por vencido’. Un chico que salió de la depresión y una mujer que luchó con todo por convertirse en mamá.

Las emociones comienzan a ponerse más intensas, con el video de un pequeño niño, Tyler. “Mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mamá. Cuando recibió sus resultados positivos, yo estaba llorando y en shock. El mensaje de John ayudó a mi familia porque él me dio su muñequera y yo se la di con ella en su cirugía, le dije que no se diera por vencida. Ahora ya no tiene cáncer”, dice el pequeñito entre lágrimas.

Cuando Tyler aparece para agradecerle en persona, John le dice que pare y que mejor lo abrace, totalmente conmovido. La mamá de Tyler es la siguiente en salir y después de ella, una por una las personas a las que con su mensaje ha inspirado. “Gracias por cambiar todas nuestras vidas”, le dice Tyler al entregarle un reconocimiento. El luchador más famoso de la WWE no puede contener las lágrimas y te aseguramos que tú al verlo tampoco podrás.