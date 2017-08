El niño de 10 años que ayudó a traer a su hermanito al mundo

Jayden Fontenot es un super héroe de la vida real, y una vez que su hermano menor Daxx, sea lo suficiente mayor para comprenderlo, tendrá una historia increíble para contar sobre cómo su hermano mayor le salvo la vida el día que nació.

Fotos:Ashley Moreau

Ashly Moreau de 36 años se levantó de la cama para ir al baño la mañana del 11 de agosto y decubrió que su fuente se había roto bastante tiempo antes de la fecha programada el día 20 de septiembre. Ella, incrédula, miro hacia abajo y vio los pies del bebé asomarse, lo que significaba que el niño ya estaba en camino y no venía en la posición correcta, lo que volvía el parto mucho más peligroso y aumentaba las complicaciones para ambos. Su prometido, Kelsey Richard, ya había salido hacia su trabajo como ingeniero mecánico, por lo que Moreau llamó a su hijo Jayden y lo envió al cuarto de su abuela, Francis Soileau, para pedir ayuda.

Sin embargo, la abuela Francis, recién salia de una complicada cirugía de espalda, sufría de severos dolores y no podía caminar hacía la habitación para brindarle ayuda a su hija, así que lo único que pudo hacer por ella fue llamar al 911 y solicitar atención médica al domicilio. Jayden corrió de regreso a la habitación a ayudar a su madre y ella le informó que no podían esperar al servicio médico porque los pies del bebé se estaban poniendo azules, lo que indicaba que no podía respirar. “Le dije a Jayden: Vas a tener que ayudarme a traer al mundo a tu hermano y tenemos que hacerlo rápido”, declaró Moreau a la página Today. “Él sólo me miró y respondió: Dime lo que tengo que hacer mamá.”

Moreau se encontraba sangrando debido al nacimiento prematuro, pero el joven de 10 años no perdió la calma y ayudó a su mamá a tranquilizarse para comenzar con el parto. Jayden ayudó a sacar a Daxx girándolo suavemente mientras su madre le instruía. Cuando finalmente logró sacarlo por completo, Jayden notó que su hermanito no estaba respirando, así que corrió a la cocina para buscar el aspirador nasal de su hermanita Remi, de 11 meses, y volvió a ayudar a Moreau a bombear aire en la nariz y la boca de Daxx.

El bebé comenzó a respirar apenas al tiempo que los médicos llegaron al domicilio con una ambulancia que los trasladó hasta el hospital. El pequeño Daxx se encuentra en perfecto estado de salud y pudo regresar a casa con sus padres a tan sólo una semana del impactante evento. "Le dije a Jayden: Siempre tendrás un vínculo especial con tu hermano ", relató Moreau a Today. “Estoy tan orgulloso de él. Nos salvó la vida. Cada vez que pienso en ello, simplemente lloro", dijo Moreau. "No creo que Jayden entienda lo que ha hecho y lo grande que es.”