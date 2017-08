La increíble felicidad de este pequeño al salir de la escuela y ver a su hermana te va a hacer el día

Cada que puede, Jessica Evans, de 21 años, va por su hermano David, de 15, a la escuela. El pequeño, quien tiene Síndrome de Down, no puede ocultar la emoción de verla y sus reacciones son tan honestas y alegres, que ella decidió grabarlas todas para la posteridad. Ahora, un video que compila varios de esos efusivos saludos se ha vuelto viral gracias a la ternura que inspiran.

Hace tiempo que Jessica dejó el hogar de sus padres en Snellville, Georgia, para estudiar la universidad, sin embargo, cada vez que puede los visita y es en esos momentos en que sorprende a David, quien la recibe con una increíble sonrisa y una emoción tan grande, que es notorio lo mucho que se quieren. “Para todos los que estén teniendo un mal día, aquí les dejo un video de las reacciones de mi hermano cada vez que voy a casa a sorprenderlo”, escribió la chica junto al clip que, hasta ahora, cuenta con más de 177 mil retuits.

La idea de hacer este video llegó cuando hace poco, la chica se dio cuenta que ya no podría ir por David al colegio, ya que ahora estudiará en la escuela en la que su madre imparte clases, por lo que no volvería a verlo así de feliz, por lo menos, no en el autobús. “Comparto la misma emoción cuando lo veo. Él es mi mundo entero, lo amo hasta la muerte y no sé qué haría sin él”, aseguró Jess a People luego del éxito de su tuit.

Así, aunque no pueden estar juntos todo el tiempo, Jessica y David tienen un vínculo muy especial y aprovechan cada que ella regresa a su hogar para compartir momentos, tomarse cientos de fotos juntos y disfrutarse al máximo. “Creo que los niños con discapacidades no obtienen el crédito que deberían. Son de la gente más dulce y amorosa en todo el mundo”, aseguró la joven que, por cierto, ha prometido compartir en sus redes más videos de su divertido y espontáneo hermano.

for anyone who is having a bad day: here is a video of my little brother's reaction every time i come home and surprise him😍😭 pic.twitter.com/6HDxLC3CpM