El vídeo que ha hecho reír a todos los fans de 'Juego de Tronos' Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la serie, ha publicado una divertida grabación de su compañero Kit Harington que se ha vuelto viral

Con gesto serio, llevando su capa negra al viento y batiendo sus "alas" con firmeza. Parece que a los dragones de Daenerys Targaryenen Juego de Tronos les ha salido competencia, a juzgar por estas imágenes de Kit Harington, el actor que ha conseguido la fama gracias a su papel como Jon Nieve en esta serie.

Ha sido su compañera Emilia Clarke (Daenerys en Juego de Tronos) quien ha compartido esta divertida grabación en las redes sociales, donde no ha tardado en hacerse viral. Y no es de extrañar, porque no tiene desperdicio. Emilia y Kit han demostrado en muchas ocasiones que además de compañeros son grandes amigos y, con este vídeo, queda claro una vez más lo bien que se lo pasan durante los rodajes.