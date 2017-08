No podrás imaginar el secreto detrás de estas fotografías de infarto

No, todos estos turistas no están tan locos como parece, pues aunque las imágenes puedan indicar lo contrario, todos ellos comparten un peculiar secreto que les ha conseguido las fotografías más extremas de las redes sociales.¿Te imaginas cuál es?

Miles de turistas y personas locales arriban a Pedra Do Telégrafo a diario para conseguir una fotografía colgando de una roca a 300 metros de altura sobre el impactante paisaje que ofrece la ciudad de Río de Janeiro. Incluso, muchos de ellos se han vuelto famosos en redes sociales gracias a la “peligrosa” hazaña de desafiar a la muerte por conseguir la imagen perfecta. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y a veces sólo basta con un buen juego de ángulos y un enorme talento en el arte del encuadre para conseguir la fotografía perfecta que engañe por mucho al ojo humano.

Así que, si no eres de esa gente que nació con una personalidad aventurera -por no decir suicida- y aún así darías lo que fuera por tener una imagen única como la de todos ellos, aquí te dejamos el secreto para lograrlo sin arriesgar tu vida en el proceso.

La realidad es que estas impactantes imagenes le deben su éxito al hecho de que la famosa piedra se encuentra a tan sólo un metro de distancia de tierra firme. ¿Un poco decepcionante verdad? Esto da oportunidad a niños, adultos y parejas de sostener poses “valerosas” sujetos a la orilla del peñasco sin correr ningún riesgo de caer al precipicio.

Al hacerse tan famosa por las entretenidas imagenes, la Pedra do Telegrafo se ha convertido en una de las localidades preferidas por los turistas en Brasil. Tanto así, que no sólo debes caminar una hora para llegar hasta la cima, sino que además tendrás que esperar otra hora haciendo fila para sacar tu fotografía. Pero que esto no te desanime, ya que la vista hacia Río de Janeiro es increíble y no te arrepentirás de haber subido a tomar una foto extrema o ¿por qué no? La imagen más romántica para presumir en tus redes sociales.