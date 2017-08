El desgarrador relato de una de las mujeres que perdió a su marido en el atentado de Barcelona

“No me quiero despertar sin él a mi lado”, han sido las palabras con las que Heidi Nunes-Tucker ha expresado la tragedia que vive ante el fallecimiento de su marido. Se encontraban por celebrar su primer aniversario de bodas, disfrutando de Barcelona, cuando él se separó de ella por unos momentos. Fue entonces cuando se desató el frenesí que terminaría con la vida de 14 personas, entre las que estaba Jared Tucker de 42 años.

La pregunta de la entrevistadora no podría haber sido más difícil: ¿Qué te han quitado los terroristas? “Al amor de mi vida”, contesta Heidi entre lágrimas en una desgarradora entrevista para NBC. “¿Qué voy a hacer? Jared siempre dijo –solo estuvimos casados por un año-, tengo 40, soy un poco grande, siempre fuimos independientes, así que no se trata de que no lo pueda hacer sola. Es que no quiero hacerlo sin él”. “Había encontrado a mi persona: verdaderamente el amor de mi vida. Eso era obvio para todos los que nos conocían y nos veían. Y no sé si encuentres eso otra vez y no sé si quiero hacerlo”, dijo Heidi.

La pareja caminaba hacia la playa cuando pararon en un bar en la Rambla, Jared se separó de su mujer para buscar un baño y en menos de 30 segundos desde su partida, según explica Heidi, comenzó el ataque. Alguien la empujó hacia un puesto de souvenirs en donde se mantuvo escondida durante todo el suceso. Cuando terminó todo, no pudo encontrar a Jared y tuvo un poco de esperanza cuando vio una foto de alguien tratando de ayudarlo, pero tiempo después se enteraría de que había fallecido.

“Es muy difícil no estar enojada. Me confunde porqué alguien querría lastimar a alguien así. ¿Por qué le harías daño a gente que no conoces? ¿Por qué querrías hacerle daño a alguien?”, es la reflexión de Heidi en estos duros momentos.