Este chico ama los desfiles, así que su madre organizó uno muy especial para su cumpleaños

Todos los cumpleaños son muy especiales, pero seguramente éste quedará en la memoria de Matthew como uno de los más importantes. El chico cumplió hace unos días 21 y para celebrárselo en grande, su mamá, Kim Davis-Robinette, decidió pedir un favor a la gente que tenía en Facebook: pasar frente a su casa y tocar el claxon como si fuera un desfile, una de las cosas favoritas del chico que, debido a una deficiencia cromosómica, tiene autismo y parálisis.

Al no poder viajar, Matthew sólo ha visto los desfiles por televisión, así que a su mamá se le ocurrió que sería un buen detalle que los amigos pasaran con sus vehículos saludando y deseándole un feliz cumpleaños. Claro, la mujer no contaba con el poder de las redes sociales y, sin darse cuenta, su publicación llegó a los mil 500 compartidos, alcanzando a vecinos y a gente cercana a la zona.

Para cuando llegó el cumpleaños, Kim vio a más de mil personas rodeando su calle con autobuses escolares, autos particulares, motos y hasta un camión de bomberos listos para comenzar el desfile en el que no faltaron los globos y los letreros felicitando al chico por su día. “Se trató de gente demostrando su amor. Cuando ven la sonrisa en su rostro, reciben el amor de vuelta”, aseguró la mujer a Fox News.

La familia no podía estar más feliz e incluso, Chris, hermano de Matthew, confesó haber derramado un par de lágrimas al ver la increíble respuesta de la gente a una convocatoria que no tenía esta finalidad. Por su parte, el festejado no paró de sonreír y gritar de emoción al ver que toda esa fiesta, que duró más de hora y media, era en su honor. “De eso se trata todo, de que sea divertido, de amarnos los unos a los otros y de estar ahí para los demás”, agregó Kim conmovida.