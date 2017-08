Ella está muy feliz de que su hija llame mamá a otra mujer, ¿por qué?

Sin duda, nada es fácil cuando un divorcio toca a la puerta de una familia, sobre todo si existen hijos de por medio y una nueva pareja en el radar. Y es que en realidad no existe algún tipo de guía que te enseñe a ser un buen padre o madre durante el difícil proceso. Sin embargo, Hayley Booth, una consciente madre de Oklahoma, tiene un consejo que le gustaría hacer llegar a las mujeres que al igual que ella, comparten la vida de sus hijos con la nueva pareja de sus ex maridos. Su mensaje es claro y se ha ganado las ovaciones de las redes sociales: “Si alguien llega a la vida de tus pequeños y los aprende a amar con todo su ser, considerate una mujer afortunada.”

Booth abrió su corazón en una publicación de Facebook y compartió su experiencia, que ella asegura, ha traído increíbles beneficios a la vida de su hija. “Mi pequeña no eligió que sus padres vivieran en hogares separados, así que, ¿por qué tendría que ponerla en una situación aún más difícil que la que ya vive?” escribe Booth en su perfil. “¿Por qué debo complicarle la vida a mi hija al pedirle que elija qué pareja de padres prefiere amar?” pregunta. “ Mi hija le dice 'mami' a la nueva pareja de mi ex y saben qué, eso está bien, porque ella se lo ha ganado.”

“Ella está ahí para mi hija; la cuida, juega con ella, le enseña lecciones de vida, cómo comportarse y la abraza y la besa cada noche antes de dormir. Ella hace todo lo que una madre haría”, continúa Hayley en su reflexión.

“Es difícil involucrarte con una persona que tiene un hijo. No sólo tienes que conquistar a la persona, sino que también debes encontrar tu lugar en la vida de ambos. Ahora, como padre de ese niño, te puedes sentir amenazado cuando una nueva pareja aparece en el radar, ¿Mi hija la amará tanto como a mí? ¿Le llamará mamá o papá? Pero lo importante aquí es que todo este juego no se trata sobre ti, se trata sobre tus hijos. Si ellos se sienten lo suficientemente seguros y queridos como para llamarles así, significa que todo mundo está haciendo bien su trabajo.”

Booth asegura que para ella prohibirle a tus hijos llamar mamá o papá a la nueva pareja de tu ex es una acción sumamente egoísta y alienta a los padres divorciados a evitar estas conductas dañinas. “Si eres lo suficientemente afortunada para que la nueva pareja de tu ex ame tanto a tus hijos como a los suyos, deberías permitir que la llamen como quieran. ¿Por qué deberías poner a tu hijos en la posición de elegir a quién amar?”

Booth acepta que llegar a este punto del camino le tomó mucho tiempo y mucha reflexión, pues una buena relación con la nueva pareja de tu ex no se construye de la noche a la mañana. Sin embargo admite que su mayor motivación fue el bienestar de su pequeña y criarla en un ambiente que la ayude a convertirse en la mejor versión de sí misma.

“No me digan que compartir la paternidad en paz con tu ex pareja no es posible. Lo es y lo sé porque lo hago todos los días”, así concluye Hayley su enorme mensaje que hasta hoy ha sido compartido más de 19 mil veces.