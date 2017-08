Georgina Rodríguez, una premamá en plena forma La pareja de Cristiano Ronaldo sigue haciendo sus ejercicios, aunque esté embarazada

Georgina Rodríguez, la pareja del astro del balón Cristiano Ronaldo, tiene motivos más que suficientes para no parar de sonreír. En lo profesional, ha fichado por la misma agencia de modelos de Bar Rafaeli, Martina Klein, Laura Ponte, Rocío Crusset y Ana Beatriz Barros. "He trabajado en marcas del sector del lujo y gracias a este contacto con la moda he descubierto un mundo que me apasiona", explicaba a la revista ¡HOLA!. En lo personal, la guapa oscense de 23 años, no puede pedir más: su relación con el futbolista del Real Madrid va viento en popa y su próxima maternidad la tiene muy ilusionada que convertirá al deportista portugués en padre por cuarta vez.

Durante su 'dulce espera' Georgina no ha descuidado su rutina de ejercicios, eso sí, adaptándola a su estado de gestación. De hecho la novia de Cristiano hizo ballet durante quince años que le aportó "valores como el amor al arte, el compañerismo, la disciplina y la importancia de llevar una vida sana". Por eso y aunque esté embarazada ha demostrado que puede ser una premamá en plena forma.

Este viernes subía un vídeo a su perfil de Instagram en el que se la puede ver practicando un ejercicio sin impacto de apertura lateral para fortalecer glúteos y piernas. Las imágenes van acompañadas de un "¡Feliz fin de semana a todos!" en una "mañanita de entreno".

¡Feliz fin de semana a todos! Mañanita de entreno

Si todo va según lo previsto Georgina dará a luz en otoño y se unirá a la familia numerosa del jugador madridista. El astro del balón tiene a Cristiano Jr., de siete años, y los mellizos Eva y Mateo, que nacieron en junio. A sus hermanos se unirá otra niña, según apunta la prensa portuguesa. La guapa modelo, que tiene muy buena sintonía con el hijo mayor de su novio, se considera "muy familiar, me encantan los niños" y amante de los "la Naturaleza y los animales. Tengo una gata que tiene trece años y es mi gran compañera”. También ha asegurado que “me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”.

