Tienes que ver el tierno gesto que tuvo un sobrecargo con este bebé en pleno vuelo

Últimamente, las críticas hacia las aerolíneas se han vuelto comunes en las redes sociales, sin embargo, también hay que reconocer que en ellas hay miles de personas comprometidas, que aman lo que hacen y que lo demuestran cada vez que tienen una oportunidad. Esa es la lección que ha querido dar María Adelaida Briñón, una pasajera chilena que compartió en Facebook la buena experiencia que tuvo viajando.

Según contó la mujer, viajaba de Concepción a Santiago en Sky Airlines cuando un bebé comenzó a llorar sin control. La mamá lucía desesperada y más, al no poder levantarse en ese momento de su lugar, pues las luces del cinturón de seguridad seguían encendidas. Esto estaba creando un ambiente incómodo en la aeronave, pero uno de los sobrecargos llegó a salvar el momento.

“En nuestro vuelo de Concepción a Santiago un miembro de la tripulación se solidarizó con una señora que llevaba un bebé que no paraba de llorar. Tomó al bebe en brazos y lo paseó hasta calmarlo”, escribió junto a un par de imágenes en las que se ve al chico feliz de poder ayudar. Al ver esto, María se sintió conmovida, pero la cosa no paró ahí pues, casi enseguida, y tras calmar a ese pequeño, hizo lo mismo con otro que tampoco la estaba pasando bien durante el viaje.

Gracias a ese detalle, el sobrecargo, cuyo nombre no se conoce, recordó que no todo es tan malo cuando se viaja en avión y es gente como él que logra hacer de la experiencia más placentera, no importa cuántas horas se tengan que pasar en el aire. “¡Fue genial! Así que yo quiero destacar a este empleado por su actitud y colaboración”, señaló la mujer que, hasta ahora, ha conseguido que su historia sea compartida más de 3 mil veces.