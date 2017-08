'Ghosting,Breadcrumbing y Benching', conceptos de los que has sido víctima en el amor

Todas creíamos que con la llegada de la nueva tecnología, tener una relación sería más sencillo, pues escribes y puedes ver si te contestan… ¿cierto? La mala noticia es que con el online dating también han llegado nuevas reglas y algunas pueden ser algo confusas. Así que para que no te agarren en curva, apréndete cada uno de estos términos además, estoy segura de que te identificarás con más de uno, pues a todas nos ha pasado.

VER GALERÍA

Ghosting: ¿Para qué dar explicaciones cuando simplemente puedes desaparecer de la faz de las redes sociales? Seguro has escuchado esta situación en la que conoces a alguien, intercambian mensajes, comenta en todas tus fotos, salen a varias citas y todo parece ir de maravilla. De pronto, de un día para otro… silencio.

Es como si hubieras tenido una relación con un fantasma pues de la nada, te deja de contestar, no responde tus llamadas y hasta su cuenta de Instagram desaparece. A esto se le conoce como ghosting, y es como si todo se hubiera desvanecido de la noche a la mañana, incluso te preguntas si le habrá dado un paro cardiaco durante las pocas horas que dejaron de hablar, pero no, simplemente se acabó.

VER GALERÍA

Breadcrumbing: ¿Has visto en las películas cuando quieren que un animalito salga de su cueva y le dejan pequeños rastros de comida para que cada vez quiera más? Pues si te suena familiar, probablemente seas el conejillo de alguien que busca sentirse deseado.

Estas personas siempre querrán dejarte con hambre de más, así que ocasionalmente te mandarán un mensaje diciéndote algo bonito justo cuando tú ya estás por superar la situación. Mostrarán interés por un rato y cuando te vean lo suficientemente interesada, te dejarán fácilmente. ¡No caigas por las migajas!

Notas relacionadas:

Todo lo que tuvo que hacer este chico holandés para casarse con la Princesa de Malasia

Con un anillo de compromiso de $185 millones, ¡imagínate la boda!

VER GALERÍA

Benching: Conoces a la persona ideal, es perfecto en todos los sentidos y lo mejor es que hacen un clic impresionante. Te manda varios mensajes al día, le da like a tus fotos, te llena de emojis lindos y hasta te envía gifs divertidos. Sin embargo, la cosa se pone confusa cuando te invita a salir pues estos planes generalmente se quedan en el limbo.

Quedan de ir a cenar a un lugar a una hora pero de pronto ya no le llegan los mensajes y al día siguiente te pide perdón pues su celular murió y no te pudo avisar. O queda de hablarte el viernes para pasar por ti y llevarte a la fiesta de su mejor amigo sin embargo el jueves te cuenta que su amigo cortó con su novia y está muy triste por lo que prefirió hacer plan de hombres. ¿Mucha coincidencia? A esto se le llama benching que literalmente es dejarte en la banca esperando, el problema es que no solo te tiene a ti, probablemente le esté haciendo lo mismo a alguien más y cuando encuentre a alguien que le guste más, a ti te dejará, pero mientras tanto, se divierte.

Así que ya te las sabes todas y si detectas que te están aplicando alguna de estas, aleja tu corazón lo más rápido posible de ahí.