Con sólo 5 añitos, él ya es todo un superhéroe para los gatos sin hogar. ¡Mira cómo los ayuda!

Desde muy pequeño, Shon se acostumbró a convivir con gatos debido a que sus tíos, Kris Papiernik y Kia Griffin, se dedican a rescatar a estos animales y, aunque sólo tiene cinco años, sabe perfectamente cómo acercarse a ellos, acariciarlos y ganarse su confianza, algo muy difícil con algunos de ellos que no son domesticables. Gracias a esa magia, el niño se ha convertido en un ayudante muy útil para esta pareja y su labor.

“Dudábamos un poco al principio porque son gatos salvajes y pensamos que saldrían corriendo de un niño ruidoso de tres años”, contó Papiernik a The Dodo. Sin embargo, desde el primer momento, los felinos comenzaron a acercarse a Shon, quien con toda la confianza les acarició la panza y los mimó, sorprendiendo a sus dos tíos.

“Fue impresionante ver a esos gatos que no dejan que los toquemos inmediatamente aceptarlo a él. Debe tener ese efecto mágico que los gatos pueden detectar”, explicó el hombre. A partir de ese momento, cada vez que Shon los visita, lo único que quiere es poder alimentar a sus amigos e incluso, se viste como superhéroe, pues siente que hace algo muy especial por ellos.

Por supuesto, todavía es muy pequeño para ayudar a trabajos más complicados como vacunar a los felinos, sin embargo, él se encarga de llevar la comida, servirles agua y darles un poco de cariño. “Cuando está lloviendo o no puede salir por otra cuestión, se molesta mucho y llora. Realmente le duele no poder ayudarlos”, aseguró Papiernik, quien espera que, con los años, Shon siga queriendo hacer algo por estos animales que no tienen un hogar.