¿Una nueva modelo para Leonardo DiCaprio? Así es la espectacular alemana con la que le relacionan Lorena Rae es el nombre de esta belleza de 23 años que podría haber conquistado el corazón del actor

Ya hemos comprobado en numerosas ocasiones que Leonardo DiCaprio tiene verdadera debilidad por las modelos, y parece que el oscarizado actor, de 42 años, ha vuelto a caer rendido a los encantos de una espectacular top. Después de que el pasado mes de mayo pusiera punto y final a su relación con la danesa Nina Agdal tras un año juntos, el protagonista de El renacido o El lobo de Wall Street ha sido fotografiado con otra atractiva acompañante. ¿De quién se trata? Su nombre es Lorena Rae, es alemana y ha participado en varias campañas publicitarias, desfiles, editoriales... además de ser imagen de cononcidas firmas.

Nacida en Diepholz, Baja Sajonia (Alemania) hace 23 años, trabaja actualmente para la agencia de modelos PMA y, entre los diferentes trabajos que ha hecho, destacan las campañas de ropa de baño de Yamamay y de gafas de Hugo Boss, marca para la que también ha desfilado en Florencia.

Leo y Lorena, que curiosamente tiene el pelo castaño y no es rubia como las habituales parejas del actor, fueron vistos disfrutando de un paseo en bici por Nueva York y también fueron a comer al restaurante Hillstone, ubicado en Park Avenue. "Parecían una pareja", ha dicho una fuente al portal Page Six. Además, durante estos días la pareja visitó el MoMA PS1, en el barrio de Queens, y ella compartió alguna foto en su perfil personal de Instagram, donde cuenta nada más y nada menos que con más de 950.000 seguidores.

Al parecer, están aprovechando el verano para conocerse más y pasar tiempo juntos, y no solo acudieron juntos a una fiesta en Mónaco a finales del pasado mes mayo, sino que después, en julio, Rae se encontraba entre el grupo de amigos que acompañaron a DiCaprio en sus vacaciones a bordo de su yate en St. Tropez, junto a uno de sus grandes amigos, el también actor Tobey Maguire.

La modelo se considera fan incondicional de Candice Swanepoel y cuando en una entrevista con la revista GQ le preguntaron qué es lo que le gustaría hacer antes de morir, ella confesó que... ¡casarse! Llama la atención precisamente porque entre los principales motivos por los que DiCaprio ha roto con su larga lista de conquistas, se encuentra el hecho de que no está preparado para dar el siguiente paso. "No está listo para sentar la cabeza y simplemente no está pensando en casarse o tener hijos", dijo una fuente cercana al actor a la revista People hace unos meses. ¿Será Lorena la que consiga que cambie de opinión? El tiempo lo dirá...

