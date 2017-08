Nunca imaginarías la edad de este famoso Instagrammer y porqué luce así

Observa bien las imágenes e intenta adivinar la edad de este musculoso hombre. En la época de Gianluca Vacchi la edad se ha vuelto atractiva en las redes sociales, pero Pawel Ladziak lo ha llevado al extremo. El ‘Vikingo Polaco’, como le gusta referirse a sí mismo, se ha convertido en toda una sensación de Instagram con 335 mil seguidores pero te aseguramos que nunca imaginarías su edad. Con un físico envidiable y todo tipo de posados, este hombre se ha ganado su fama gracias a sus canas, pero todo podría ser una ilusión.

La realidad es que Pawel tiene solo 35 años, pero ha hecho un esfuerzo consciente para parecer de mayor edad. Gracias a un constante mantenimiento para que su cabeza y barba parezcan totalmente cubiertas de canas, el instagrammer ha logrado diferenciarse de otros usuarios que se dedican a subir fotografías de su musculatura. Según ha contado, comenzó a pintarse el pelo cuando le salieron algunas canas y no le gustó cómo se veía…nunca imaginaría que ese terminaría siendo su look.

El mismo Pawel no tiene problemas en compartir fotografías de cómo lucía antes de su transformación consiguiendo todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores. De hecho, muchos no pueden creer que sea él el de las fotografías que no parecen de hace mucho tiempo. Y por supuesto, como todo estrella de las redes, él también tiene una guapa novia a quien parece no importarle esta afición de su galán por aumentarse la edad.

¿Qué tal? Al parecer, tener unos añitos de más –o por lo menos aparentarlos- está de moda.

