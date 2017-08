¿Qué deseo ha pedido Antonio Banderas en su cumpleaños? El actor, que acaba de cumplir los 57 años, tiene por delante una nueva operación, nueve películas y grandes planes para su querida Málaga

A estas alturas de su vida Antonio Banderas lo ha conseguido todo y más: ha triunfado en Hollywood, ha formado una familia, ha cumplido sus sueños de estudiar diseño y el amor le ha dado una nueva oportunidad junto Nicole Kimpel. Así que al soplar las 57 velas de su tarta, el malagueño tiene claro en qué gastar su preciado deseo.

Antonio Banderas no tiene dudas, su deseo es que su corazón se arregle del todo. Hay que recordar que más internacional de nuestros actores sufrió un ataque cardíaco el pasado enero, lo que le llevó a pasar por el quirófano. "Me implantaron tres stents en las vías coronarias y luego, de motu propio, puesto que yo sufría arritmia desde hace tiempo, me hicieron una ablación", reveló hace unos meses.

Un proceso de recuperación que todavía no ha finalizado ya que, como confirmó su hermano, Javier Banderas, durante una entrevista este verano, el actor se someterá próximamente a otra intervención. Una carrera de fondo que Antonio Banderas está haciendo todo lo posible por superar y le ha llevado a cambiar su estilo de vida. "Se ha quitado el tabaco y todas las mañanas sale a correr. Solo le queda un poco de estrés", señaló Javier en su entrevista con La Razón.

Deseando que su corazón se recupere pronto y al margen de esta operación, a Antonio Banderas le espera un año con muchos retos, ya que tiene nueve películas por delante, algunas por rodar y otras por promocionar. Eso sin olvidar lo que ha declarado a su paso por su querida Málaga, ciudad de la que siempre ha sido un gran embajador y para la que tiene “grandes planes”.

El actor ejerció de anfitrión de la Gala Starlite de Marbella junto a su novia, Nicole Kimpel, y aunque las miradas que se dedican lo dicen todo, al ser preguntados lo confirmaron: están felices y muy enamorados.