Una irreconocible Kate Hudson vuelve a sorprendernos... ¿con qué? La actriz nos dejó sin palabras hace unos días al raparse la cabeza, eso sí, por exigencias de guión

Sin palabras. Así nos dejó hace unos días la actriz Kate Hudson cuando compartió en redes una foto en la que mostraba su radical cambio de look. La hija de Goldie Hawn, de 38 años, ha dicho adiós a su característica melena rubia y muchos se preguntaban por qué, pero a la actriz no le ha quedado más remedio y ha tenido que hacerlo por exigencias de guión. Kate, que siempre es una de las más bellas y aclamadas en la alfombra roja, se encuentra embarcada en un nuevo proyecto cinematográfico que, sin duda, nos dejará ver una imagen de ella muy distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Con qué nos sorprenderá?

VER GALERÍA

Por el momento, la protagonista de Cómo perder a un chico en diez días ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas debido a estas imágenes que circulan por las redes sociales, en las que por primera vez la vemos mostrando su nueva imagen con la cabeza rapada. Acompañada de su pareja, el músico Danny Fujikawa, la actriz disfrutó de una divertida reunión entre amigas, tal y como demuestran los vídeos que algunas de ellas, como Erin Foster y Laurie Lynn Stark, han compartido en sus cuentas de Instagram.

VER GALERÍA

- Kate Hudson revela el motivo de su cambio de 'look' tan radical

- ¡Así se hace oficial un romance! Kate Hudson se come a besos a su novio en la alfombra roja

Vestida con una boina oscura, un jersey gris y falda larga con estampado floral, Kate no solo muestra orgullosa su nuevo look sino que además nos ha vuelto a sorprender con sus dotes musicales. La actriz tiene una gran voz, como ya demostró en la película Nine o en la serie Glee, y así lo demuestra cantando a capela la canción Jealous, del cantautor inglés Labrinth. ¿Quieres escucharla? ¡Dale al play!