¡¿De dónde salió?! Mira el tierno momento en que un gatito interrumpe un juego de béisbol

Hace unos días, el juego de béisbol entre Kansas City Royals y St. Louis Cardinals fue noticia en muchas partes del mundo, pero no por el deporte, sino por el pequeño gatito que llegó a interrumpir la sexta entrada con toda su ternura y que claro, hizo que el encuentro se detuviera por unos instantes hasta que al fin alguien pudo atraparlo.

Las imágenes muestran el momento en el que, de la nada, el felino entra corriendo al campo de juego mientras que el jardinero de Kansas, Lorenzo Cain lo observa un tanto sorprendido. El animalito sigue su camino y parece disfrutar de tener todo ese campo para él solo. Por supuesto, ninguno de los jugadores se quiere arriesgar a un rasguño o mordida, así que todos esperan a que entre alguien para solucionar la divertida situación.

El valiente fue Lucas Hac, miembro del staff del estadio que, corriendo, persigue al gato hasta tenerlo en sus manos. ¿Lo malo?: el pobre chico se llevó al menos dos mordidas en su intento por salir lo más rápido posible del área de juego y así permitir que todo continuara como si nada. Afortunadamente, los Cardinals informaron a través de sus redes sociales que el muchacho se encontraba bien.

Al final, los Cardinals ganaron 8 a 5 y claro, al haber sido todo en su estadio, tuvieron que agradecer al gatito por la buena suerte que les dio en aquella tarde. Ahora, lo han hecho miembro honorario del equipo y han dicho que se encargarán de encontrarle un hogar para que no tenga que volver a correr sin rumbo.

The cat's out of the bag! We've won 5 straight games and now sit only 1.5 games back in the NL Central. #RallyCat pic.twitter.com/uRoW1Ly2Xt