¡Regalando sonrisas! Esta madre y su hijo recibieron la mejor sorpresa de parte de los empleados de una tienda

Una agradecida madre reconoció a través de su perfil en Facebook la gran acción que una tienda de productos infantiles tuvo con su hijo de dos años que sufre de autismo severo. Después de luchar, sin éxito, por encontrar un par de tenis idénticos a los que el pequeño adoraba, la consternada madre acudió a la gerencia de la tienda en busca de ayuda urgente y lo que los empleados decidieron hacer por esta mujer y su hijo es simplemente digno de aplaudir.

Facebook: Steph Opogah

En su post, ella cuenta haber comprado hace seis meses un par de zapatos de colores que su hijo inmediatamente amó. Sin embargo, su niño por lo general lucha con la idea de utilizar zapatos nuevos, ya que su autismo afecta la forma en que procesa la información sensorial, lo que provocó que se sintiera totalmente abrumado cuando llegó el momento de encontrar un nuevo par de su talla y dejar sus zapatos favoritos a un lado.

En la desesperación, la consternada madre entró en contacto con la oficina principal de la tienda donde había comprado originalmente los tenis para ver si existía alguna posibilidad de que le consiguieran un par de modelos para su hijo aunque estos ya estuvieran descontinuados. Para su asombro, los gerentes del lugar fueron muy comprensivos y generosos y decidieron no sólo ayudarle, sino que le enviaron una caja entera de los zapatos arcoíris para su hijo como regalo.

La bella historia de este par fue compartida en Facebook por Steph Opogah, una amiga muy cercana de la madre del pequeño. En el post ella explica: "Mi hijo menor tiene 2 años y medio. Es hermoso, divertido, brillante, cariñoso y también tiene autismo. Hace unos seis meses, le compré un par de tenis de Mothercare. Eran muy lindos. Eran de colores brillantes y decorados con un arcoíris. Mi hijo los amaba. Lo que realmente significa algo, porque procesa la información sensorial de manera diferente a otras personas.”

"No puede tolerar la sensación de hebillas, calcetines o hierba mojada debajo de sus dedos del pie. Algunas superficies resultan tan sensibles para él, que tengo que cargarlo para que no toque nada. Pero le encantaban esos zapatos.” Ella continuó: "Hace unos días, cuando sus dedos empezaban a salir por el lado de sus zapatos favoritos, lo llevé de vuelta a Mothercare para probar algunos nuevos. Esta vez, no permitió que ningún otro calzado le tocara los pies. Se mostraba totalmente abrumado y asustado si intentaba ponerle otros zapatos. Toda la tienda nos estaba mirando mientras sus gritos llegaban a todos los rincones. Mothercare ya no vendía sus tenis favoritos, y no estaba dispuesto a probar otros. Estaba aterrorizada.”

"Pregunté en el mostrador principal si podía ordenar un par nuevo, pero me dijeron que no era una opción y que mejor llamara a la oficina central para ver que podían hacer. Así que los llamé una vez que llegué a casa y les conté mi situación. Una amable señora me dijo que haría todo lo posible por ayudarme.”

Días después, compartiendo una fotografía de una caja llena de zapatos arcoíris, escribió: "Hoy llegó esto a nuestro hogar. ¡Estoy abrumada! Llamé para preguntar cómo pagaba por ellos, y Mothercare dijo que eran un regalo y que no se requería pago alguno. Las luchas como esta son una rutina diaria para las familias con autismo. Pero el viaje se hace mucho más fácil cuando hay buenas manos y corazones que ayudan ahí afuera. Por favor comparta esto por mí y ayúdame a decir ¡Gracias Mothercare!”

La publicación se ha vuelto viral y miles de personas han aplaudido la gran acción de estos maravillosos empleados.