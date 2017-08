Con un tierno dibujo y un chocolate como recompensa, esta pequeña encontró a su perrito perdido

Esta pequeña de siete años pasó unos días de tristeza al haber perdido a su perro Morgan, quien apenas había llegado a su hogar. Sin una fotografía del animalito, la niña decidió tomar una medida bastante creativa para pedir ayuda a sus vecinos y encontrar a su amigo en las inmediaciones de su colonia y así, con una cartulina y un plumón, puso manos a la obra para hacer el cartel con el que ha conquistado las redes.

“Él es Morgan y es mi mejor amigo y no tiene mucho que está conmigo. Es un bebé. No es mucha la recompensa, traía una pechera. Por favor no te lo quedes”. Se podía leer junto a un tierno dibujo del perrito, el cual iba acompañado con una descripción más detallada del animalito. “Nombre: Morgan, raza: maltés, color: café, tamaño: cachorro” decía en el letrero, al igual que el teléfono de contacto y claro, la recompensa, ¡un chocolate!

Con toda la esperanza de que Morgan volviera a sus brazos, la niña, de quien no se tiene más información, colocó su cartel cerca de casa y, gracias a la ternura que inspiró en sus vecinos, poco a poco la imagen se fue compartiendo en redes sociales, en donde llegó a ser publicada en el Facebook de Protectora de Animales México, en donde se pidió apoyar a esta pequeña. ¿La buena noticia?, ¡dio resultado!, y ahora, el perrito y su dueña se encontraron de nuevo.

Sin dar más detalle de cómo fue el encuentro, (o si el vecino se llevó su chocolate a casa), en la misma página compartieron la foto de la niña con Morgan que, hay que decirlo, tiene algo de parecido con el dibujo que ayudó a que volviera a casa sano y salvo.