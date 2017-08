¡Lo ha conseguido! Georgina Rodríguez encuentra un nuevo hogar a 'Chino', un perro abandonado La pareja de Cristiano Ronaldo pidió ayuda para que adoptasen al animal, algo que consiguió a las pocas horas

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, ha sorprendido a todos mostrando estos días su faceta más solidaria y animalista. La modelo compartía en su red social de Instagram, en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, varias imágenes de 'Chino', un perro abandonado que una joven vio en Córdoba y que necesitaba encontrar con urgencia un nuevo hogar.

"Hola a tod@s!! Soy un perrito muy simpático, juguetón y agradecido. Me llamo Chino y tengo 5 meses. Me han encontrado en mal estado en una carretera de Córdoba (España) pero ahora gracias al cuidado de @andreanavajas26 estoy mejor. No sé si me abandonaron o si me perdí... Me gustaría encontrar una familia a la que le guste los animales y que esté en contra del abandono animal, que por desgracia se da tanto en verano y en vacaciones. Quiero vivir en una casita de manera definitiva para que me cuiden y cuidar yo de la familia. Tan sólo pido un poquito de amor y a cambio tendréis toda mi fidelidad, cariño, compañía y lealtad!!! Seré vuestro mejor amigo y compañero de viaje en esta vida", escribía como pie de foto.

Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 9:29 PDT

Un gesto que enamoró aún más a sus fans, que vieron en este acto el lado más generoso de la modelo. "Esta publicación habla mucho de ti, que eres una gran persona al amar los animales con un corazón noble", escribía una de sus seguidoras. Su difusión hizo el milagro y, pocas horas después, la joven de 24 años comentaba su propia publicación para anunciar la buena noticia: "¡¡¡Chino ha encontrado una bonita familia!!! Millones de gracias".

La modelo española posaba por primera vez en las páginas de ¡HOLA! tras la confirmación de su embarazo, un excepcional reportaje de moda, en el que aparece muy sofisticada y sugerente. En él hablaba precisamente de su amor por los animales, de sus aficiones, de cómo se mantiene en forma y de su manera de ser: “Soy muy familiar, me encantan los niños, la naturaleza y los animales. Tengo una gata que tiene trece años y es mi gran compañera”.

Una afición que hemos podido ver también al lado de Cristiano Jr. con el que ha disfrutado de una tarde de safari en Madrid. "Haciendo de mamá cabra" ha comentado en esta fotografía en la que sostiene entre sus brazos a una cría y en la que aparece de espaldas el hijo mayor del astro portugués, con el que la española se lleva a la perfección.

Georgina Rodríguez, que según apunta la prensa portuguesa espera una niña para el próximo mes de noviembre, será madre primeriza junto al futbolista de Real Madrid, que tiene ya dos niños y una niña, Cristiano Jr., de siete años, el mayor de la casa, y los mellizos Eva y Mateo, que nacieron el pasado mes de junio.

A bordo de su yate y mostrando su incipiente 'tripita' con un bikini rojo- imágenes que puedes encontrar en exclusiva en la revista ¡HOLA!- la modelo mostró sus gestos más maternales al tocarse la tripa en varias ocasiones, demostrando cariñosos instintos de madre.