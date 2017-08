La adorable respuesta de la NASA a este pequeño ‘astronauta’

Bien dicen que intentar no cuesta nada y eso lo sabe muy bien Jack Davis a su corta edad de nueve años. El pequeño que apenas va en 4° de primaria, decidió ir por sus sueños y aplicar para un puesto en la NASA. La tierna carta no pasó desapercibida y la agencia de investigación espacial le respondió rápidamente. Lo mejor fueron las cualidades que Jack citó para postularse como el mejor candidato y ha de decirse que sería un elemento muy valioso.

“Querida NASA, Mi nombre es Jack Davis y me gustaría aplicar al puesto de Oficial de Protección Planetaria. Tal vez solo tengo nueve años pero pienso que soy el indicado para el trabajo. Una de las razones es que mi hermana dice que soy un alíen, también he visto casi todas las películas del espacio y de extraterrestres que se pueden ver. También he visto el show de Marvel Agents of Shield y espero ver la película Men In Black. Soy muy bueno con los videojuegos. Soy joven, así que puedo aprender a pensar como alíen”, escribió Jack quien firmó de la mejor manera posible, “Guardián de la Galaxia, Cuarto año”.

Ante la adorable iniciativa del pequeño, la NASA quiso responderle a sabiendas de que le esperan grandes cosas. “Querido Jack, He escuchado que eres Guardián de la Galaxia y que estás interesado en ser el Oficial de Protección Planetaria de la NASA. ¡Eso es genial! Nuestra posición es padrísima y es un trabajo muy importante. Es para proteger a la Tierra de pequeños microbios cuando traemos muestras de la luna, asteroides o Marte. También se encarga de proteger a otros planetas y lunas de nuestros gérmenes mientras exploramos responsablemente el sistema solar. Siempre estamos buscando futuros y brillantes científicos e ingenieros que nos ayuden, así que espero que estudies mucho y te vaya bien en la escuela. ¡Esperamos verte en la NASA uno de estos días!”, escribió el Dr. James Green, Director de la División de Ciencia Planetaria.

Seguramente esta carta impulsará a Jack a cumplir su sueño.