Un chico inglés buscaba con sólo cuatro fotos la casa de su tatarabuela en España y el Internet ha hecho su magia

Paseando por Reddit y su infinito contenido, Almu Díaz, una chica española, se encontró con un post que llamó su atención. Se trataba de una publicación del usuario Apanach, un chico de Inglaterra que pedía ayuda para encontrar el hogar de sus tatarabuelos en, lo que él pensaba, era Santander. Con sólo cuatro fotos y unas fechas de referencia, aquel joven acudió al Internet para localizar la casa.

“Mi papá y mi tía viajarán a España en octubre y están buscando la manera de encontrar la casa de su bisabuela que vivía en Santander y sólo tienen cuatro fotos. ¿Alguien puede averiguar dónde está?”, escribió el usuario, de quien se desconoce el nombre. En su explicación, aseguró que sólo saben que las imágenes fueron tomadas entre 1965 y 1975, que la familia se apellidaba Laguillo y que, aunque sabía que era tarea difícil, esperaba que alguien tuviera una pista.

Para Almu esto representó todo un reto, pero lo aceptó con gusto y a través de su cuenta de Twitter pidió ayuda a sus amigos explicando cada uno de los detalles y colocando las imágenes. ¿Lo increíble?, no sólo sus contactos comenzaron a movilizarse, sino el resto de la red y en poco tiempo se dieron cuenta de que no se trataba de Santander, sino Cantabria y así, con ayuda de Google y mucha paciencia, dieron con el punto exacto en el que todavía se encuentra la casa.

“¡Hola!, Soy de Cantabria y creo que encontré la casa. He manejado por ese camino y me resultó muy familiar, así que vi en el Street View y encontré el mismo balcón, la misma puerta de garaje y la misma forma. No conozco la dirección, pero la casa de al lado tiene el número 36. El camino está localizado entre las villas de Iruz y Escobedo, cerca de Puente Viesgo”, escribió el tuitero que dio en el blanco.

En menos de una hora, el chico de origen británico tuvo su respuesta y seguramente su padre y tía disfrutarán de visitar aquel hogar en el que alguna vez vivió parte de su familia. ¡Gracias Internet!