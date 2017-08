La foto que le recordó a esta mujer lo maravillosa que es la ‘caótica’ tarea de ser mamá

Ir al supermercado es cansado, pero hacerlo con niños es toda una proeza y si no lo crees, sólo hay que ver lo que le sucedió hace unos días a Jess Wolfe, madre de cuatro que, al no tener otra opción, tuvo que acudir con todos sus pequeños a la tienda a comprar algunos víveres. Como ella misma contó, no la estaba pasando nada bien y cada uno de sus acompañantes estaba poniendo su paciencia al límite.

“Bañada en sudor, bebé amarrado a mi espalda, la de tres años insistiendo en que le duele el estómago y NECESITA las donas que no se comió después del lunch, el de seis años usando todo como arma y el de siete queriendo gastar en todo el único dólar que tiene”, escribió la chica debajo de una foto que subió en Facebook y que fue tomada justo en la fila para pagar. La imagen tiene hasta ahora más de 82 mil likes, ¿por qué?, por lo que a continuación escribió la feliz madre.

Mientras la familia esperaba su turno en la línea, una mujer se le acercó a Jess y preguntó si tenía un celular con cámara. Ella, un poco irritada y sin saber qué vendría después, respondió que sí. En ese momento, aquella extraña se lo pidió diciéndole que le tomaría una foto junto a sus niños. “Me dijo que desearía tener fotos de ella haciendo cosas cotidianas al lado de sus hijos. Validó el hecho de que el simple viaje a la tienda es complicado y me dijo que lo que hago es importante. Dijo que no extrañaba lo que hace los días difíciles, sino lo que los hace más dulces”, contó en su red social.

Aunque en el momento sólo respondió “gracias” a aquel comentario, al llegar a su auto y ver la foto, se dio cuenta de lo que hablaba la mujer y agradeció el que exista la foto de aquel caótico momento. “Siempre apreciaré esta foto y el mensaje que llegó con ella”, concluyó la feliz madre en este emotivo mensaje.