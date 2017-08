La carta que este hombre hizo a las curvas de su esposa hará que te enamores de él

En una época en la que la imagen premia para algunas personas, nada como recordar que la belleza viene en todo tipo de empaques pues reside en el ojo de quien admira. Así lo ha dejado clarísimo Robbie Tripp, un bloguero que a través de su cuenta de Instagram compartió una carta sobre su mujer que se ha vuelto en una sensación en la red. Si no nos crees, aquí puedes leerla.

“Amo a esta mujer y su cuerpo con curvas. Cuando era adolescente, muy seguido era molestado por mis amigos por mi atracción a chicas un poco más ‘gruesas’, las que eran más bajitas y curvilíneas, chicas a las que el hombre promedio podría referirse como ‘chubby’ o incluso ‘gorda’. Así, conforme me convertí en adulto y empecé a educarme sobre los problemas del feminismo y cómo los medios marginalizan a las mujeres al difundir un muy específico y limitado estándar de belleza (delgadas, altas, esbeltas) me di cuenta de cómo muchos hombres han comprado esa mentira”, comienza el texto que está acompañado de una foto de Robbie junto a su esposa Sarah en la playa.

“Para mí no hay nada más sexy que está mujer que ven aquí: muslos gruesos, gran trasero, tiernos rollitos a los lados, etc. Su figura y tamaño no van a aparecer en la portada de Cosmopolitan pero es la que protagoniza mi vida y mi corazón. Para mí no hay nada más sexy que una mujer que es curvilínea y segura de sí misma; esta hermosa mujer con la que me casé llena cada centímetro de sus jeans y aun así es la más hermosa en cada lugar”, continúa el romántico marido que ha conquistado a más de una lectora.

“Chicos, reconsideren lo que la sociedad les ha dicho que deben desear. Una mujer verdadera no es una estrella porno, un maniquí de bikinis o un personaje de película. Es real. Tiene hermosas estrías en su cadera y lindos hoyuelos en su trasero. Chicas, nunca se engañen a sí mismas pensando que tienen que encajar en cierto molde para ser amadas y apreciadas. Hay un chico por ahí que va a admirarlas exactamente como son, alguien que las va a amar como yo amo a mi Sarah”. ¿Qué tal? ¿Le damos el premio a Esposo del Año?