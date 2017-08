¡La nueva reina de las telenovelas! Esta pequeña y su ‘drama’ al ser castigada te harán el día

Se ve que esta pequeñita de nombre Danna le imprime gran pasión a todo, incluyendo a los berrinches típicos de su edad y ahora, gracias a un divertido video que su padre, Xiuhnel Man, ha subido a Facebook, los usuarios la han llamado la nueva reina de las telenovelas. ¿Cuál es la razón?, pues sólo tienes que escuchar lo que le dice mientras lamenta el haber sido castigada.

“¿Cómo puedes castigarme? Tú eres el único que me defiende… ¡No sé qué te pasa!”, comienza a decirle la pequeñita a papá, quien graba el momento mientras trata de explicarle que cuando se porta mal, no pueden premiarla. Entre sollozos, ella parece estar enfrentando una gran injusticia y continúa con su tierno reclamo. “¡No sé por qué me haces esto!”.

El papá, tranquilo, le dice que es una niña muy rebelde, pero ella parece no entender por qué le han confiscado la tablet, los juguetes y el triciclo. “Es que no entiendo qué te pasa, no sé por qué me haces esto. ¿Cómo me puedes hacer algo así? Yo te quiero”, le reclama Danna todavía con las lágrimas en el rostro y tratando de doblegar un poco el corazón de papá.

Al final, qué padre se puede resistir al llanto de su princesa y él, resignado, le dice que vaya a buscar la tablet y que deje de llorar. La pequeña, ya más tranquila, se levanta y, al ver que logra su cometido, va en busca de su juguete, mientras que a papá no le queda más que aceptar que la técnica de su niña dio resultado... de nuevo.