Este pequeño interpretando una canción de Whitney Houston está derritiendo la red

Hay canciones que mueven corazones, no importa si es el de un pequeño de apenas nueva añitos. Y es que aunque Dane Miller, de 9 años, no tiene mucha experiencia cuando de cuestiones románticas se trata, I Have Nothing de Whitney Houston ‘le pega’. Así se ha podido ver en el video viral que muestra al niño que tiene Síndrome de Down dándolo todo al intentar seguir la interpretación de Whitney. Lo de menos es no saberse bien la letra, el chiste es sentimiento, como se puede ver en el clip que es toda una sensación.

En seis días ha alcanzado 21 millones de reproducciones, hazaña que envidiarían muchos cantantes famosos. Pero es que la adorable interpretación de Dane es imposible de ignorar, transformando un viaje cualquiera en coche en todo un recital. Y no culpamos al pequeño Dane, la canción grabada en 1993 y que fue parte de la cinta The Bodyguard, es todo un hito para los corazones rotos.

Este video no ha sido una coincidencia, pues según ha contado su mamá a CBS DWF, desde que vio un documental de la vida de Whitney, Dane quedó encantado y comenzó a descargar toda su música. El pequeñito ha llamado tanto la atención en la red que ya le han abierto su propio canal de YouTube y está preparando un nuevo video.

“Cuando tuvimos a Dane no sabíamos que tenía Síndrome de Down, pero no hubiera importado. Ha sido probablemente la mayor bendición de nuestras vidas. Es tan amoroso y feliz. Es lo que es bueno de este mundo”, ha dicho la orgullosa mamá.