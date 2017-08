Chenoa se sincera y habla de manera rotunda sobre su relación con David Bisbal La cantante y colaboradora televisiva asistió al programa de TV3, 'Això no és un trio', para repasar algunos grandes momentos de su carrera profesional y vida personal

Rotunda, sincera y emocionada. Así vivió la cantante Chenoa su última entrevista, realizada en el programa de la televisión catalana TV3, Això no és un trio, el pasado domingo. En ella, Laura realizó un repaso a su vida personal y profesional destacando, como no, su paso por Operación Triunfo y su relación con David Bisbal.

"Lo he superado y se nota que estoy amueblada mentalmente. Ya no estoy enamorada, señores". Así de claro la cantante y colaboradora televisiva hablaba de su relación con el almeriense. "Yo soy más afortunada por haber querido, mucho más que cualquiera que se pueda reír por estar enamorada", dijo refiriéndose a aquellos que se rieron de su fracaso amoroso.

El reencuentro de ambos con motivo de los 15 años de Operación Triunfo y su famoso 'no beso' con David fueron otro de los temas de los que Chenoa habló con total tranquilidad. "No quería ser falsa ni estar sobreactuada, lo intenté hacer lo mejor que puede", explicó la cantante a la vez que añadió "quise hacer una catarsis de sentir cariño y amor por una persona que ya lo había sentido". "Me da igual, que hablen, lo hice sin tener vergüenza, sin el qué dirán", declaró.

La artista a pesar de todo se mostró agradecida con el formato que le lanzó a la fama y confesó que gracias a él tuvo las puertas abiertas para llegar a la música y a un público más amplio. En la actualidad, sin embargo, Chenoa es una artista todoterreno a la que podemos ver como colaboradora en Zapeando o como jurado de Tu cara me suena. Programas que no la hacen alejarse de su gran pasión: la música y los conciertos que le unen a sus fans.