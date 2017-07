Cristiano Ronaldo tras declarar ante el juez: 'Jamás he ocultado nada' El futbolista, acusado por la Fiscalía de defraudar a Hacienda 14,7 millones, ha evitado a la prensa tanto a la entrada como a la salida del Juzgado

Máxima expectación a las puertas del Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde Cristiano Ronaldo ha declarado durante una hora y media como investigado ante la denuncia presentada por la Fiscalía en la que le acusa de defraudar a Hacienda 14,7 millones de euros.

El futbolista portugués, que ha llegado a las 10:58 horas acompañado de Julio Cendal, jefe de seguridad del Real Madrid, ha entrado directamente por el garaje del edificio de oficinas del Juzgado, evitando así a los dos centenares de periodistas de quince países y las cuarenta cámaras de televisión dispuestas en dos hileras tras las vallas de seguridad que le esperaban en la puerta principal.

También ha evitado a los medios al salir, aunque tenía previsto hacer una declaración oficial al término de su comparecencia. "Cristiano ya está de camino a su casa. Ha salido hace diez minutos", ha dicho Iñaki Torres, responsable de Estudio de Comunicación, la empresa que gestiona la comunicación del futbolista, ante el enfado de los periodistas presentes.

En su declaración ante la jueza Mónica Gómez Ferrer no ha sido necesaria la presencia de un intérprete y a la misma han asistido la Fiscalía, el abogado del Estado y su propio letrado. Aunque la comparecencia ha sido a puerta cerrada, se han filtrado algunas frases del futbolista, como esta en la que asegura que "si no me llamara Cristiano Ronaldo, no estaría aquí". Además ha defendido que todo se hizo bajo la legalidad vigente y que fueron sus asesores fiscales los que llevaron a cabo los procedimientos.

El futbolista ha enviado un comunicado tras prestar declaración en el que subraya: "La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos, porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos. Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas".

La Fiscalía acusa a Cristiano de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente" y "voluntaria" y le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, que suponen un fraude de 14,7 millones. El despacho de abogados Baker&McKenzie, que asesora a Cristiano desde que tuvo conocimiento de la denuncia, basará la defensa del futbolista en diferencias de criterio sobre la valoración de los derechos de imagen obtenida en España.

Para demostrar que los derechos de imagen del futbolista son de anuncios y eventos realizados por compañías que difunden su imagen fuera de España y por tanto no deben ser contemplados en el país donde reside ahora, sus representantes han encargado un informe a la consultora Nielsen con datos para su defensa.

El informe Nielsen dictamina que sólo el 6,1 por ciento de los ingresos cobrados por derechos de imagen de Cristiano Ronaldo son de "fuente española" y además el 98 por ciento de sus seguidores de Facebook y el 91 por ciento de las conversaciones en Twitter sobre CR7 se producen fuera de España, según el estudio al que ha tenido acceso Efe.

Cristiano Ronaldo, explican fuentes de su equipo jurídico, llegó al Real Madrid en 2010 y se acogió a la ley de impatriados, condición que mantuvo hasta el 31 de diciembre de 2015, y tributa por la parte de los derechos de imagen obtenidos en España, con el mismo criterio que lo hacía en el Reino Unido -el 20 por ciento-, que es el porcentaje fijado por la inspección de la Agencia Tributaria británica. Este dato (6,1 por ciento) es uno de los argumentos que maneja la defensa del futbolista para ilustrar las diferencias de criterio entre los asesores de Cristiano y Hacienda en España.