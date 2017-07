Esta madre fue descubierta mientras robaba pañales para su bebé y la reacción del policía es para conmoverse

Era un día como cualquiera para el oficial Johns quien, durante sus horas de trabajo, recibió una llamada que venía de una tienda. Al llegar, el guardia del lugar le reportó que habían detenido a una mujer robando pañales y, aunque el proceso normal hubiera sido arrestar a la acusada, el policía decidió indagar más al respecto y ayudar a aquella madre soltera.

Al parecer, la chica, quien iba acompañada de su bebé, había pagado por comida y otras cosas que necesitaba pero, al ver que no le alcanzaba para dos paquetes de pañales, decidió tomarlos. Después de escuchar la historia, Johns pagó por ellos y la dejó libre. “El oficial consideró la situación y decidió poner el dinero de su propia bolsa para que el niño no sufriera”, explicó el Departamento de Policía de la Ciudad de Laurel, Washington, en donde ocurrió esta linda escena.

La imagen del policía pagando fue compartida en las redes sociales de la institución para la que trabaja y, tras hacerse viral, se pudo conocer el trasfondo de su acción, el cual va mucho más allá de realizar una buena obra. “Él fue criado por una madre soltera y la vio sufrir justamente como esta joven mamá”, contó a CNN Audrey Barnes, Directora del Departamento de Comunicaciones de esa ciudad.

Sin embargo, la historia no terminó ahí, pues Johns contactó a esta madre soltera con una organización de servicios sociales en donde, la próxima vez, podrá adquirir productos de primera necesidad a menor costo o incluso gratis, lo que la ayudará a no tener que robar nunca más para cuidar de su pequeño. “El Departamento de Policía de Laurel siempre realiza acciones buenas, muchas de ellas no son reconocidas, pero los oficiales lo harán de todas formas porque esa es la cultura en esta ciudad”, aseguró Barnes.