Andrea Duro y Javier 'Chicharito' Hernández avivan los rumores de su romance Tras la proposición de amistad del futbolista a la actriz, la historia continúa en sus redes sociales

La actriz española Andrea Duro y el futbolista mexicano Javier Hernández 'Chicharito' están utilizando la red social Instagram para avivar los rumores- ya existentes- de una relación entre ambos. Después de que el exjugador del Real Madrid se presentase a la intérprete con un "Hola, quiero conocerte, ¿me dejas?" y ella le contestase con un "Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías", la historia ha continuado con varios mensajes en los que ambos protagonistas dejan claro que entre ellos hay una muy buena sintonía.

La que fuese protagonista de la serie Física o Química presumió ayer en varias ocasiones de un impresionante ramo de rosas amarillas. Una imagen que no dudó en comentar el deportista. "¿Que bonitas flores las de atrás, no?", algo a lo que la actriz respondió "¿Te gustan? Igual conoces a la persona que me las ha enviado" acompañado de un inocente emoticono que aparece tapándose los ojos. Horas antes, la española publicaba una imagen de las flores con las que deseaba a sus seguidores un "feliz sábado" a la vez que escribía "#muchoamor".

Este juego pasaría poco después a Instagram Stories, cuando Andrea subió a su red social un vídeo junto a una amiga en el que bromeaban y comparaban a su merienda con el futbolista. "Estos crepés están tan buenos como Javier Hernández", dice la actriz a la vez que se puede ver como menciona al futbolista y le añade un "igual de bueno que tú" junto a un corazón. Una historia de la que el mexicano hizo captura y subió a su red social acompañado de un emoticono enamorado.

La vida sentimental de “Chicharito” ha dado algún vuelco en los últimos tiempos, ya que después de pedir la mano a la periodista española Lucía Villalón se dio a conocer su relación con la mexicana Camila Sodi. "Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente...”, se sinceró Lucía Villalón en ¡HOLA! sobre su ruptura. Sólo dos meses después de hacerse pública su historia, la actriz mexicana confirmaba su ruptura. De hecho, esta nueva relación del futbolista con la española no habría sentado muy bien a su expareja, que se habría reído en la foto de Andrea tras ver el comentario de su ex a la actriz y, poteriormente, habría subido una foto a su perfil con un texto nada agradable.

Los amores de Andrea Duro, que forma parte del nuevo elenco de Velvet Collection, no han trascendido tanto. Después de su relación con Joel Bosqued- actual pareja de Blanca Suárez-, celebró el pasado enero sus dos años de noviazgo con Andrían Ríos, sin embargo las constantes muestras de cariño terminaron y muchas de las fotos de la pareja fueron eliminadas.