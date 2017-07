El llamativo cambio de 'look' con el que Shakira vuelve a sus inicios La cantante dice adiós a su inconfundible rubio platino para su nuevo videoclip con Nicky Jam

La cantante Shakira nunca ha tenido miedo a los cambios de imagen. Ahora, con motivo del nuevo videoclip que la colombiana está grabando junto a Nicky Jam, la hemos podido ver con uno de sus 'looks' más memorables. La artista parece haber vuelto al pelirrojo, una tonalidad que llevaba sin lucir más de quince años, cuando movía las caderas al ritmo de temas como 'Ojos así'.

La imagen, publicada en la red social del artista de regueatton y retuiteada por la propia Shakira, muestra a la artista con un 'outfit' deportivo en el que su tono rojizo anaranjado de pelo se ve tapado por una gorra, que está colocada hacia atrás. Con este cambio, la artista deja atrás su afamado rubio platino. "Pelirroja es más divertido", ha escrito la artista acompañando la imagen.

Los artistas se encuentran inmersos en la grabación del videoclip de 'Perro fiel', un tema que tiene todas las claves para convertirse en el próximo 'hit' de la artista y que se encuentra dentro de 'El Dorado', el último disco de la colombiana.

- El comentado peinado de Shakira en su 'look' más noventas

Este nuevo cambio de look coincide con el que su pareja, Gerard Piqué, se realizó a inicios de verano. El futbolista del F.C. Barcelona, sorprendió en la boda de Leo Messi con un nuevo peinado que estrenó en sus vacaciones en Las Bahamas, donde apareció completamente rapado. Hace cuatro años que no veíamos al azulgrana con este tipo de look, en el que ha mantenido esa “barbita” que tanto gusta a la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha.