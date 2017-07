Por los últimos 5 años, este admirable joven ha realizado colectas por una increíble causa

Todo comenzó hace cinco años, cuando Grant Rasmussen, de 9 años, viajó con su escuela el centro de recursos para mujeres embarazadas. La visita lo marcó profundamente y al enterarse de la meta que tenía la organización para ayudar a las mamás de escasos recursos y a sus bebés, decidió que quería ser parte del movimiento. Grant ha recaudado dinero para comprar suministros para el centro por los últimos cinco años y sus contribuciones han sido bastante impresionantes, generando un impacto positivo en la vida de muchas mujeres.

Facebook: Pregnancy Resource Center

"Después de mi primera visita al centro, me puse bastante triste al pensar que algunos bebés tenían que usar pañales sucios por mucho tiempo porque algunas mujeres no podían pagar por unos nuevos. También me gustó cómo las mamás tenían que ganar 'Mama Bucks'; cuanto más aprendían sobre mantener a los bebés seguros y limpios, más pañales y cosas podían conseguir con ese 'dinero' para sus bebés ". Declaró Grant en una entrevista para la página Babble.

Después de que su mamá, Angie, le explicara que el centro del recurso del embarazo no era financiado por el gobierno y contaba solamente con donaciones para permanecer funcionando, él se inspiró aún más para ayudar tanto como pudiera. Hasta el día de hoy, Grant ha donado al centro seis veces, financiando cada donación mediante la realización de ventas de garaje que han generado de 300 a 900 dólares. Sus donaciones han incluido todo, desde asientos de automóviles y ropa hasta suministros básicos de bebé como cremas, pañales y toallitas.

Sin duda, el trabajo de Grant es de reconocer, sin embargo él dice que no podría llevarlo a cabo sin la ayuda de sus seres queridos, ya que las donaciones son fruto de un esfuerzo familiar. Su mamá colecta cupones durante todo el año para sacar máximo provecho al dinero recaudado. Mientras que su padre y su hermana mayor ayudan a organizar y reunir las cosas que se ofrecen en las ventas de garaje que hacen anualmente.

Al compartir su historia, el adolescente espera que sus compañeros se sientan motivados para formar parte de algo más grande que ellos mismos y sigan su ejemplo. Él les aconseja darse cuenta de que, en algunas ocasiones, otras personas u organizaciones pueden necesitar el dinero para acciones que de verdad generen un cambio.