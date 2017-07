El goleador que dejó el futbol para salvar la vida de su sobrino

A sus 30 años era el máximo goleador del Club Central Larroque en Argentina, pero el destino lo pondría ante una prueba en la que él no dudó ni un segundo. Alejandro ‘Lulo’ Benítez se enteraba de que él podía salvarle la vida a su sobrino de solo 9 meses, pero al hacerlo, se despediría para siempre de su exitosa carrera como futbolista. Sin pensarlo ni un segundo, supo lo que tenía que hacer y se sometió a la cirugía para donar al pequeño Milo parte de su hígado.

“Primero para mí estaba la salud de mi sobrino y no me importaba más nada que mi sobrino”, ha dicho Lulo a CNN. El bebé es hijo de su hermana y a su corta edad ya había sido sometido a una serie de tratamientos debido a una obstrucción biliar que hacía inminente el trasplante. Al saber que necesitaba un donador, sus papás se sometieron a los análisis de compatibilidad pero solo su madre fue aprobada y al haber sido sometida a una cirugía de corazón cuando era joven, no era una candidata probable.

“Somos una familia muy unida, somos tres hermanos. Les dije que no dudaba ni un segundo, que iba a ser yo e imagínate la alegría de ella y la felicidad y el alivio porque había una oportunidad de vida para Milo", ha dicho a la publicación de su país el orgulloso tío.

Después de la cirugía, todo sacrificio ha valido la pena: "La verdad es que, después de la cirugía, yo lo vi a los cinco días de la operación. Recién voy a terapia intensiva, que pude levantarme de la cama e ir, ese encuentro fue lo más emocionante que me pasó en mi vida. Era otra persona. Verlo a él ahí en la incubadora y yo empezarle a cantarle las canciones que le cantaba y él sonriendo, la verdad que eso me emocionó mucho y me largué a llorar”.

El pequeñito vivirá por un tiempo en el hospital para recuperarse, pero su tío está casi recuperado. Aunque esta cirugía no le impide del todo volver a las canchas, por su edad y el desgaste que el trasplante han representado es casi imposible que retome su carrera.